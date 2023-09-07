Погода в Україні на 8 вересня: де оголосили пожежну небезпеку

Надзвичайна спека повертається: Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
У п'ятницю, 8 вересня, в Україні очікують невелику хмарність, без опадів. Водночас синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у значній частині регіонів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 8 вересня
8 вересня синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°С, вдень 19-24°С; у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
В Україні оголосили пожежну небезпеку
7-10 вересня у північних, центральних південних регіонах, а також у Харківській, Донецькій, Тернопільській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода у Києві та області
8 вересня на Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі у області сягне 6-11°С, вдень 19-24°С;
- у Києві вночі близько 10°С, вдень 21-23°С.
Нагадаємо, синоптики попередили, в яких областях України сьогодні похолоднішало.