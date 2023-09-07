Погода в Украине на 8 сентября: где объявили пожарную опасность

Жара в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 8 сентября, в Украине ожидают небольшую облачность, без осадков. В то же время синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в значительной части регионов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 8 сентября

8 сентября синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°С, днем 19-24°С; в южной части и в Закарпатье ночью 11-16°С, днем 22-27°С.

Погода в Украине 8 сентября. Фото: Укргидрометцентр

В Украине объявили пожарную опасность

7-10 сентября в северных, центральных южных регионах, а также в Харьковской, Донецкой, Тернопольской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Регионы, где будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

8 сентября в Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в области достигнет 6-11°С, днем 19-24°С;

в Киеве ночью около 10°С, днем 21-23°С.

Напомним, синоптики предупредили, в каких областях Украины сегодня похолодало.