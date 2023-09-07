Погода в Украине на 8 сентября: где объявили пожарную опасность

Чрезвычайная жара возвращается: Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
В пятницу, 8 сентября, в Украине ожидают небольшую облачность, без осадков. В то же время синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в значительной части регионов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 8 сентября
8 сентября синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 19-24°С; в южной части и в Закарпатье ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
В Украине объявили пожарную опасность
7-10 сентября в северных, центральных южных регионах, а также в Харьковской, Донецкой, Тернопольской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Киеве и области
8 сентября в Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью в области достигнет 6-11°С, днем 19-24°С;
- в Киеве ночью около 10°С, днем 21-23°С.
Напомним, синоптики предупредили, в каких областях Украины сегодня похолодало.