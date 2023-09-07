Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Осінь в хату: синоптики попередили, в яких областях України сьогодні похолоднішає arrow

Осінь в хату: синоптики попередили, в яких областях України сьогодні похолоднішає

7 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 7 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Дівчина гріє руки від холоду. Фото: freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 7 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, дощі можливі лише у Донецькій та Луганській областях. Стовпчики термометра піднімуться до +28 °C, однак в окремих областях, особливо вночі, дещо похолоднішає.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 7 вересня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні опадів не прогнозується, лише вдень у Донецькій та Луганській областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +10-15 °C, на північному сході +7-12 °C, на півдні — +14-19 °C;
  • вдень +20-25 °C, на півдні — +23-28 °C;
  • в Карпатах вночі +5-10 °C, вдень +16-21 °C.
Карта погоди в Україні сьогодні, 7 вересня від Укргідрометцентру
Погода в Україні в сьогодні, 7 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Києві також очікується мінлива хмарність, однак без опадів. 

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +10-15 °C, вдень +20-25 °C;
  • у Києві вночі +13-15 °C, вдень +22-24 °C.

Синоптики також попередили киян про надзвичайний рівень пожежної небезпеки упродовж 7-9 вересня.

Прогноз погоди в Києві сьогодні, 7 вересня від Meteoprog
Прогноз погоди в Києві в сьогодні, 7 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 7 вересня, бабине літо триватиме в Україні.

"Знову повсюди переважно сонячна суха повітряна маса, опадів ніяких. Хіба вже тумани починають красиво плавати вранці", — зазначила вона.

Температура повітря вдень очікується — +22-26 °C, на північному сході — +19-22 °C, на півдні — до +29 °C.

У Києві сьогодні буде сонячна погода, температура очікується +22-24 °C.

"Далі погода буде така ж гарна, як і зараз", — прогнозує синоптикиня.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 7 вересня від Meteoprog
Прогноз погоди в Україні в сьогодні, 7 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот
Допис народної синоптикині Наталки Діденко
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що через сильну зливу у Туреччині загинули щонайменше двоє людей. Наразі четверо осіб вважаються зниклими безвісти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз