Погода в Україні сьогодні, 7 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Дівчина гріє руки від холоду. Фото: freepik

Сьогодні, 7 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, дощі можливі лише у Донецькій та Луганській областях. Стовпчики термометра піднімуться до +28 °C, однак в окремих областях, особливо вночі, дещо похолоднішає.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 7 вересня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні опадів не прогнозується, лише вдень у Донецькій та Луганській областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +10-15 °C, на північному сході +7-12 °C, на півдні — +14-19 °C;

вдень +20-25 °C, на півдні — +23-28 °C;

в Карпатах вночі +5-10 °C, вдень +16-21 °C.

Погода в Україні в сьогодні, 7 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Києві також очікується мінлива хмарність, однак без опадів.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +10-15 °C, вдень +20-25 °C;

у Києві вночі +13-15 °C, вдень +22-24 °C.

Синоптики також попередили киян про надзвичайний рівень пожежної небезпеки упродовж 7-9 вересня.

Прогноз погоди в Києві в сьогодні, 7 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 7 вересня, бабине літо триватиме в Україні.

"Знову повсюди переважно сонячна суха повітряна маса, опадів ніяких. Хіба вже тумани починають красиво плавати вранці", — зазначила вона.

Температура повітря вдень очікується — +22-26 °C, на північному сході — +19-22 °C, на півдні — до +29 °C.

У Києві сьогодні буде сонячна погода, температура очікується +22-24 °C.

"Далі погода буде така ж гарна, як і зараз", — прогнозує синоптикиня.

Прогноз погоди в Україні в сьогодні, 7 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що через сильну зливу у Туреччині загинули щонайменше двоє людей. Наразі четверо осіб вважаються зниклими безвісти.