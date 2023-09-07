Погода в Україні сьогодні, 7 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Осінь в хату: синоптики попередили, в яких областях України сьогодні похолоднішає
Сьогодні, 7 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, дощі можливі лише у Донецькій та Луганській областях. Стовпчики термометра піднімуться до +28 °C, однак в окремих областях, особливо вночі, дещо похолоднішає.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 7 вересня
Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні опадів не прогнозується, лише вдень у Донецькій та Луганській областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +10-15 °C, на північному сході +7-12 °C, на півдні — +14-19 °C;
- вдень +20-25 °C, на півдні — +23-28 °C;
- в Карпатах вночі +5-10 °C, вдень +16-21 °C.
Погода в Київській області
Сьогодні в Києві також очікується мінлива хмарність, однак без опадів.
Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +10-15 °C, вдень +20-25 °C;
- у Києві вночі +13-15 °C, вдень +22-24 °C.
Синоптики також попередили киян про надзвичайний рівень пожежної небезпеки упродовж 7-9 вересня.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 7 вересня, бабине літо триватиме в Україні.
"Знову повсюди переважно сонячна суха повітряна маса, опадів ніяких. Хіба вже тумани починають красиво плавати вранці", — зазначила вона.
Температура повітря вдень очікується — +22-26 °C, на північному сході — +19-22 °C, на півдні — до +29 °C.
У Києві сьогодні буде сонячна погода, температура очікується +22-24 °C.
"Далі погода буде така ж гарна, як і зараз", — прогнозує синоптикиня.
Нагадаємо, що через сильну зливу у Туреччині загинули щонайменше двоє людей. Наразі четверо осіб вважаються зниклими безвісти.