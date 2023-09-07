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Осень в хату: синоптики предупредили, в каких областях Украины сегодня похолодает

7 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 7 сентября — сборный прогноз от синоптиков
Девушка греет руки от холода. Фото: freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 7 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность, дожди возможны только в Донецкой и Луганской областях. Столбики термометра поднимутся до +28 °C, однако в отдельных областях, особенно ночью, несколько похолодает.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 7 сентября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине осадки не прогнозируются, лишь днем в Донецкой и Луганской областях местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +10-15 °C, на северо-востоке +7-12 °C, на юге — +14-19 °C;
  • днем +20-25 °C, на юге — +23-28 °C;
  • в Карпатах ночью +5-10 °C, днем +16-21 °C.
Карта погоды в Украине сегодня, 7 сентября от Укргидрометцентра
Погода в Украине сегодня, 7 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киеве также ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +10-15 °C, днем +20-25 °C;
  • в Киеве ночью +13-15 °C, днем +22-24 °C.

Синоптики также предупредили киевлян о чрезвычайном уровне пожарной опасности 7-9 сентября.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 7 сентября от Meteoprog
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 7 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что сегодня, 7 сентября, бабье лето будет продолжаться в Украине.

"Снова повсюду преимущественно солнечная сухая воздушная масса, осадков никаких. Разве уже туманы начинают красиво плавать утром", — отметила она.

Температура воздуха днем ожидается — +22-26 °C, на северо-востоке — +19-22 °C, на юге — до +29 °C.

В Киеве сегодня будет солнечная погода, температура ожидается +22-24 °C.

"Дальше погода будет такой же хорошей, как и сейчас", — прогнозирует синоптик.

Карта погоды в Украине сегодня, 7 сентября от Meteoprog
Прогноз погоды в Украине сегодня, 7 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот
Сообщение народной синоптикини Наталки Диденко
Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что из-за сильного ливня в Турции погибли по меньшей мере два человека. В настоящее время четыре человека считаются пропавшими без вести.

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