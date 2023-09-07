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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где будет жарко в выходные

7 сентября 2023 21:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на выходные: прогноз Наталки Диденко
Жара в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В эти выходные синоптики ожидают теплую солнечную погоду. На юг Украины снова возвращается жара — температура воздуха может достичь +28 градусов.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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"Приближающийся уикенд будет синоптически замечательным. Для копания картофеля точно идеальным! Гуляние, досуг, работа, что угодно на открытом воздухе — на здоровье", — рассказала Наталья Диденко.

Температура воздуха по Украине будет доходить до +20+25 градусов, на северо-востоке +18+22, на юге до +28 градусов.

"Жара, вдруг кто соскучился, еще оголит плечи и колени 12-13 сентября", — прогнозирует синоптик.

В то же время, по ее словам, первые дожди в Украине пройдут вместе с атмосферным фронтом 13-15 сентября.

Погода на выходных в Киеве

Солнечно будет в столице. Поэтому Наталья Диденко советует наслаждаться хорошей погодой в выходные.

"Киевляне! Оставьте свои уборки, консервации и осеннее мытье окон на потом — все на улице! Там будет хорошо — солнце, +22 градуса", — отметила синоптик.

Напомним, сильная жара возвращается. Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в ближайшие дни.

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