Погода в Україні сьогодні, 8 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Дівчина йде вулицею Києва в спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 вересня, в Україні очікують невелику хмарність, без опадів. Однак синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у значній частині регіонів.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 8 вересня

За прогнозом синоптиків, сьогодні варто очікувати невелику хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +6-11°С,

вдень +19-24°С;

у південній частині та на Закарпатті вночі +11-16°С, вдень +22-27°С.

Мапа погоди в України сьогодні, 8 вересня. Фото: Укргідрометцентру

Погода в Київській області

Сьогодні в Київській області буде невелика хмарність, без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +6-11°С, вдень +19-24°С;

Прогноз погоди в Київській області від Meteoprog сьогодні, 8 вересня. Фото: скриншот

у Києві вночі близько +10°С, вдень +21-23°С.

Прогноз погоди в Києві від Meteoprog сьогодні, 8 вересня. Фото: скриншот

Попередження від Укргідрометцентру

Упродовж 7-10 вересня у північних, центральних південних регіонах, а також у Харківській, Донецькій, Тернопільській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Області з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в п'ятницю, а також на вихідних, передбачається сонячна, свіжа прохолодна погода.

Температура повітря становитиме +20-25°С, на північному сході +18-22°С, на півдні до +28°С.

"Кияни! Лишіть свої прибирання, консервації та осінні миття вікон на потім — всі на вулиці! Там буде гарно — сонце, +22 градуси", — зазначила Діденко.

Однак спека, за словами синоптикині, ще повернеться 12-13 вересня. Дощі завітають до України разом з атмосферним фронтом 13-15 вересня.

Прогноз погоди в Україні від Meteoprog сьогодні, 8 вересня. Фото: скриншот

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

Також ми повідомляли, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.