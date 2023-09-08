Погода в Україні сьогодні, 8 вересня — збірний прогноз від синоптиків

В Україну знову суне спека? Синоптики розповіли, які сюрпризи підготувала осінь сьогодні
Сьогодні, 8 вересня, в Україні очікують невелику хмарність, без опадів. Однак синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у значній частині регіонів.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 8 вересня
За прогнозом синоптиків, сьогодні варто очікувати невелику хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +6-11°С,
- вдень +19-24°С;
- у південній частині та на Закарпатті вночі +11-16°С, вдень +22-27°С.
Погода в Київській області
Сьогодні в Київській області буде невелика хмарність, без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +6-11°С, вдень +19-24°С;
- у Києві вночі близько +10°С, вдень +21-23°С.
Попередження від Укргідрометцентру
Упродовж 7-10 вересня у північних, центральних південних регіонах, а також у Харківській, Донецькій, Тернопільській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в п'ятницю, а також на вихідних, передбачається сонячна, свіжа прохолодна погода.
Температура повітря становитиме +20-25°С, на північному сході +18-22°С, на півдні до +28°С.
"Кияни! Лишіть свої прибирання, консервації та осінні миття вікон на потім — всі на вулиці! Там буде гарно — сонце, +22 градуси", — зазначила Діденко.
Однак спека, за словами синоптикині, ще повернеться 12-13 вересня. Дощі завітають до України разом з атмосферним фронтом 13-15 вересня.
Нагадаємо, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.
Також ми повідомляли, що цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.