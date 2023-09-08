Погода в Украине сегодня, 8 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Девушка идет по улице Киева в жаркую погоду. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 сентября, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Однако синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в значительной части регионов.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 8 сентября

По прогнозу синоптиков, сегодня следует ожидать небольшую облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +6-11°С,

днем +19-24°С;

в южной части и в Закарпатье ночью +11-16°С, днем +22-27°С.

Карта погоды в Украине сегодня, 8 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Днем в Киевской области будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +6-11°С, днем +19-24°С;

Прогноз погоды в Киевской области от Meteoprog сегодня, 8 сентября. Фото: скриншот

в Киеве ночью около +10°С, днем +21-23°С.

Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog сегодня, 8 сентября. Фото: скриншот

Предупреждение от Укргидрометцентра

На протяжении 7-10 сентября в северных, центральных южных регионах, а также в Харьковской, Донецкой, Тернопольской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Область с чрезвычайным уровнем пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в пятницу, а также на выходных, предполагается солнечная, свежая прохладная погода.

Температура воздуха будет составлять +20-25°С, на северо-востоке +18-22°С, на юге до +28°С.

"Киевляне! Оставьте свои уборки, консервации и осеннее мытье окон на потом — все на улице! Там будет хорошо — солнце, +22 градуса", — отметила Диденко.

Однако жара, по словам синоптика, еще вернется 12-13 сентября. Дожди посетят Украину вместе с атмосферным фронтом 13-15 сентября.

Прогноз погоды в Украине от Meteoprog сегодня, 8 сентября. Фото: скриншот

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

Также мы сообщали, что в сентябре этого года будет с переходной погодой. Синоптики подчеркивают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.