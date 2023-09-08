Погода в Украине сегодня, 8 сентября — сборный прогноз от синоптиков

В Украину снова сунет жара? Синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовила осень сегодня
Сегодня, 8 сентября, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Однако синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в значительной части регионов.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 8 сентября
По прогнозу синоптиков, сегодня следует ожидать небольшую облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +6-11°С,
- днем +19-24°С;
- в южной части и в Закарпатье ночью +11-16°С, днем +22-27°С.
Погода в Киевской области
Днем в Киевской области будет небольшая облачность, без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +6-11°С, днем +19-24°С;
- в Киеве ночью около +10°С, днем +21-23°С.
Предупреждение от Укргидрометцентра
На протяжении 7-10 сентября в северных, центральных южных регионах, а также в Харьковской, Донецкой, Тернопольской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в пятницу, а также на выходных, предполагается солнечная, свежая прохладная погода.
Температура воздуха будет составлять +20-25°С, на северо-востоке +18-22°С, на юге до +28°С.
"Киевляне! Оставьте свои уборки, консервации и осеннее мытье окон на потом — все на улице! Там будет хорошо — солнце, +22 градуса", — отметила Диденко.
Однако жара, по словам синоптика, еще вернется 12-13 сентября. Дожди посетят Украину вместе с атмосферным фронтом 13-15 сентября.
Напомним, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.
Также мы сообщали, что в сентябре этого года будет с переходной погодой. Синоптики подчеркивают, что это уже не лето, но еще и не совсем осень.