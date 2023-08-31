Не зовсім осінь: синоптики спрогнозували погоду на вересень

Люди в осінньому парку. Фото: Pixabay

Цього року вересень буде з перехідною погодою. Синоптики наголошують, що це вже буде не літо, однак ще й не зовсім осінь.

Про це повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко для ТСН.

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Прогноз погоди на вересень

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у перший місяць осені буде +15+19, в Карпатах +12+13. Синоптики зазначили, що це на 1-2 градуси вище за норму та на 5-6 градусів нижче, ніж у серпні.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний максимум температури повітря у вересні становить +38,8 градуса, а в гірських районах +32.

Абсолютний мінімум — 8 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізькій областей 0-1 градус тепла, а в Криму до +5,5. Заморозки відмічено в другій та третій декадах в Карпатах, а у першій — на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині.

У вересні місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах 87-100 мм.

За словами Прокопенка, перший місяць осені буде теплим і з невеликою кількістю опадів.

"Справді, вересень — перехідний місяць, але останніми роками не дивно, що денна температура сягає +33 градуси, а на півдні України перевищує +35. Такі температури можливі й у першій декаді нинішнього вересня. Опадів буде зовсім мало, а тепло зберігатиметься й надалі особливо на півдні", — розповів він.

Заступник директора Укргідрометцентру зазначив, що нинішній вересень, швидше за все, буде відрізнятися від торішнього. Цього року синоптики бачать зародження значних циклонів за межами країни. За словами Прокопенка, якщо вони до нас прийдуть, то погода швидко перетвориться з літньої на осінню, однак потім знову потепліє.

Аномально тепла погода

Синоптик Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту в коментарі Gazeta.ua розповіла, що осінь в Україні очікується аномально теплою та з мінімумів опадів.

"Вересень — перший місяць метеорологічної осені. Протягом нього відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. Очікується, що у першій половині місяця на значній території країни ще зберігатиметься літня погода. А вересень в Україні цього року, ймовірно, буде теплим і посушливим", — розповіла вона.

У Meteoprog повідомили, що дощі переважно очікуються у західних, центральних та північних областях. Східні та південні регіони залишаться з дефіцитом опадів та розвитком посухи.

Погода у вересні. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, метеорологічні служби в Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Відповідні показники фахівці оприлюднили в неділю, 13 серпня.

Також ми писали, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.