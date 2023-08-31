Не совсем осень: синоптики спрогнозировали погоду на сентябрь

Люди в осеннем парке. Фото: Pixabay

В этом году сентябрь будет с переходной погодой. Синоптики отмечают, что это уже будет не лето, однако еще и не совсем осень.

Об этом сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко для ТСН.

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Прогноз погоды на сентябрь

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в первый месяц осени будет +15+19, в Карпатах +12+13. Синоптики отметили, что это на 1-2 градуса выше нормы и на 5-6 градусов ниже, чем в августе.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре составляет +38,8 градуса, а в горных районах +32.

Абсолютный минимум — 8 градусов мороза, на юге Херсонской и Запорожской областей 0-1 градус тепла, а в Крыму до +5,5. Заморозки отмечены во второй и третьей декадах в Карпатах, а в первой — на северо-востоке страны, Черкасской и Кировоградской областей.

В сентябре месячное количество осадков ожидается 34–70 мм, в Карпатах 87–100 мм.

По словам Прокопенко, первый месяц осени будет теплым и с небольшим количеством осадков.

"Действительно, сентябрь — переходный месяц, но в последние годы неудивительно, что дневная температура достигает +33 градуса, а на юге Украины превышает +35. Такие температуры возможны и в первой декаде нынешнего сентября. Осадков будет совсем мало, а тепло будет сохраняться и дальше особенно на юге", — рассказал он.

Заместитель директора Укргидрометцентра отметил, что нынешний сентябрь, скорее всего, будет отличаться от прошлогоднего. В этом году синоптики видят зарождение значительных циклонов за пределами страны. По словам Прокопенко, если они к нам придут, то погода быстро превратится из летней в осеннюю, однако затем снова потеплеет.

Аномально теплая погода

Синоптик Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института в комментарии Gazeta.ua рассказала, что осень в Украине ожидается аномально теплой и из минимумов осадков.

"Сентябрь — первый месяц метеорологической осени. В течение него происходит постепенный переход от летних к осенним процессам. Ожидается, что в первой половине месяца на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода. А сентябрь в Украине в этом году, вероятно, будет теплым и засушливым", — рассказала она.

В Meteoprog сообщили, что дожди преимущественно ожидаются в западных, центральных и северных областях. Восточные и южные регионы останутся с дефицитом осадков и развитием засухи.

Погода в сентябре. Фото: Meteoprog

Напомним, метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Соответствующие показатели специалисты обнародовали в воскресенье, 13 августа.

Также мы писали, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.