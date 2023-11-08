Погода в Киеве и области 9 ноября — прогноз Укргидрометцентра.

Дождливая непогода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями. И хотя солнце днем будет еще появляться, ночью ожидаются дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, завтра в Киевской области днем будет облачно с прояснениями, и без существенных осадков.

Преимущественно доминирует юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью +2...+7 ºС;

днем от +6...+11 ºС.

Погода в Киевской области. Источник: Sinoptik.ua

В Киеве температура воздуха ночью +5...+7 ºС, днем столбики термометров поднимутся до +8...+10 ºС.

Напомним, ранее синоптики из Укргидрометцентра предупредили об опасности для ряда областей Украины. Также народный синоптик Наталка Диденко рассказала, в каких регионах еще будет доминировать циклон.