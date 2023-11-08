Прогноз погоди в Україні на 9 листопада від Наталки Діденко

Жінка йде з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 9 листопада, в Україні переважно очікують суху погоду. Проте в деяких областях, які не оминув циклон, литимуть дощі.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 9 листопада

За словами Діденко, циклон вже не порядкуватиме в Україні 9 листопада та піде за межі, лише затримається вночі на сході та південному сході, там пройдуть дощі.

Крім цього, завтра переважно очікується суха погода, проте окремі вологі залишки можливі вдень на півночі та в центрі.

Температура повітря

Упродовж дня температура повітря в Україні становитиме +7...+12°С, у південній частині до +15°С.

Пориви північно-західного вітру у східних областях досягатимуть 15-20м/с.

Погода у Києві 9 листопада

Синоптикиня прогнозує, що у Києві завтра не очікується істотних опадів, максимальна температура повітря становитиме +8...+10°С.

У п'ятницю буде сухо, у суботу — дощі.

Скриншот прогнозу Діденко

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попередили про негоду в одній області, де слід чекати на дощ та сильний вітер до 20 м/с. Температура повітря вночі опуститься аж до +3 °С.