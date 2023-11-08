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Циклон еще задержится – Диденко сказала, в каких регионах завтра ждать непогоды

8 ноября 2023 15:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 9 ноября от Наталки Диденко.
Женщина идет с зонтиком под дождем. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 9 ноября, в Украине в основном ожидается сухая погода. Однако в некоторых областях, не обошедших циклон, будут лить дожди.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 9 ноября

По словам Диденко, циклон уже не будет распоряжаться в Украине 9 ноября и уйдет за пределы, только задержится ночью на востоке и юго-востоке, там пройдут дожди.

Кроме того, завтра преимущественно ожидается сухая погода, однако отдельные влажные остатки возможны днем на севере и в центре.

Температура воздуха

В течение дня температура воздуха в Украине будет +7...+12°С, в южной части до +15°С.

Порывы северо-западного ветра в восточных областях будут достигать 15-20 м/с.

Погода в Киеве 9 ноября

Синоптики прогнозирует, что в Киеве завтра не ожидается существенных осадков, максимальная температура воздуха будет +8...+10°С.

В пятницу будет сухо, в субботу – дожди.

Диденко
Скриншот прогноза Диденко

Напомним, что в Укргидрометцентре предупредили о непогоде в одной области, где следует ожидать дождя и сильного ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +3 °С.

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