Погода в Україні — прогноз від синоптиків на середу, 8 листопада

Сьогодні Україну накриє негода — синоптики розповіли, які області під загрозою
8 листопада 2023 04:50
Жінки потрапили під сильний дощ. Фото: Вечірній Київ
Погода в Україні, 7 листопада, буде дощовою у більшості регіонів України. Зокрема, парасольки доведеться витягнути жителям західних областей. Синоптики прогнозують сильні дощі, подекуди можливі грози. Температура в окремих регіонах подекуди сягатиме +15 °С. Вітер переважно південно-західний, 7 - 12 м/с.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
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За прогнозами синоптиків, дощів "накриють" більшу частину України. Тоді як в західних областях можливі ще місцями грози.
Темпера повітря по областях:
- центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +7...+10°С, вдень +13...+15 °С;
- західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +6...+8°С, вдень +10...+12°С;
- північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +7...+9°С, вдень +9...+11°С;
- східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С;
- південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — вночі +9...+11°С, вдень +17...+19°С.
Нагадаємо, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
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