Погода в Україні — прогноз від синоптиків на середу, 8 листопада

Женщины попали под дождь. Фото: Вечерний Киев

Погода в Украине, 7 ноября, будет дождливая в большинстве регионов Украины. В частности, зонтики придется вытащить жителям западных областей. Синоптики прогнозируют сильные дожди, иногда возможны грозы. Температура в отдельных регионах кое-где будет достигать +15 °С. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog .

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По прогнозам синоптиков, дожди "накроют" большую часть Украины. В то время как в западных областях возможны еще местами грозы.

Темпера воздуха по областям:

центральный регион - Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская - ночью +7...+10°С, днем +13...+15°С;

западный регион - Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская - ночью +6...+8°С, днем +10...+12°С;

северный регион - Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская - ночью +7...+9°С, днем +9...+11°С;

восточный регион - Харьковская, Донецкая, Луганская - ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С;

южный регион - Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым - ночью +9...+11°С, днем +17...+19°С.

Женщины уходят под дождем. Фото: Факты ICTV

Напомним, в Киеве на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками . Сильный дождь, который пройдет почти весь день, к вечеру постепенно ослабеет.