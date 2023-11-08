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Сегодня Украину накроет непогода — синоптики рассказали, какие области под угрозой

8 ноября 2023 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на середу, 8 листопада
Женщины попали под дождь. Фото: Вечерний Киев
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, 7 ноября, будет дождливая в большинстве регионов Украины. В частности, зонтики придется вытащить жителям западных областей. Синоптики прогнозируют сильные дожди, иногда возможны грозы. Температура в отдельных регионах кое-где будет достигать +15 °С. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog .

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По прогнозам синоптиков, дожди "накроют" большую часть Украины. В то время как в западных областях возможны еще местами грозы.

Темпера воздуха по областям:

  • центральный регион - Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская - ночью +7...+10°С, днем +13...+15°С;
  • западный регион - Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская - ночью +6...+8°С, днем +10...+12°С;
  • северный регион - Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская - ночью +7...+9°С, днем +9...+11°С;
  • восточный регион - Харьковская, Донецкая, Луганская - ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С;
  • южный регион - Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым - ночью +9...+11°С, днем +17...+19°С.
Погода в Украине на 20 октября 2023 – прогноз погоды на пятницу.
Женщины уходят под дождем. Фото: Факты ICTV

Напомним, в Киеве на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками . Сильный дождь, который пройдет почти весь день, к вечеру постепенно ослабеет.

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