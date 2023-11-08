Синоптик розповів про незворотні сезонні зміни погоди

Люди гуляють у парку восени. Фото: Новини.LIVE

Цього року осінь продовжує дарувати аномальне тепло. Температурний фон з початку листопада становить +13...+15°C при нормі на цей час +5°C, що властиво для середини вересня.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

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За його словами, у вихідні на метеостанціях Золотоноша та Чигирин зареєстровані нові температурні рекорди.

На поточному тижні синоптична ситуація на картах погоди буде змінюватися часто та швидко. Антициклони, які рухатимуться по південній частині України, будуть поступатися місцем активним циклонам з південного заходу, тому суха сонячна погода змінюватиметься хмарною та дощовою.

Прогноз погоди в Україні до кінця тижня

9 та 10 листопада антициклон із півдня забезпечить стабілізацію погоди. Атмосферний тиск зростатиме, хмарність зменшиться, тому очікується переважно сонячний та сухий кінець робочого тижня.

Температура повітря вночі становитиме +2...+7°C, при проясненнях до -3°C, вдень +7...+12ºC. Також зросте ймовірність густих осінніх туманів, через що учасникам дорожнього руху варто бути уважними та обережними.

У суботу, 11 листопада, Україну знову накриє дощовий циклон.

Зміни погоди в Україні. Фото: Facebook/Віталій Постригань

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує переважно суху погоду в Україні завтра, 9 листопада. Проте в деяких областях, які не оминув циклон, литимуть дощі.