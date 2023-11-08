Синоптик рассказал о необратимых сезонных изменениях погоды

Люди гуляют в парке осенью. Фото: Новини.LIVE

В этом году осень продолжает дарить аномальное тепло. Температурный фон с начала ноября составляет +13...+15°C при норме в настоящее время +5°C, что свойственно для середины сентября.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

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По его словам, в выходные на метеостанциях Золотоноша и Чигирин зарегистрированы новые температурные рекорды.

На этой неделе синоптическая ситуация на картах погоды будет меняться часто и быстро. Антициклоны, которые будут двигаться по южной части Украины, будут уступать место активным циклонам с юго-запада, поэтому сухая солнечная погода будет сменяться облачной и дождливой.

Прогноз погоды в Украине до конца недели

9 и 10 ноября антициклон с юга обеспечит стабилизацию погоды. Атмосферное давление будет расти, облачность снизится, поэтому ожидается преимущественно солнечный и сухой конец рабочей недели.

Температура воздуха ночью будет +2...+7°C, при прояснениях до -3°C, днем +7...+12ºC. Также возрастет вероятность густых осенних туманов, поэтому участникам дорожного движения следует быть внимательными и осторожными.

В субботу, 11 ноября, Украину снова накроет дождливый циклон.

Изменение погоды в Украине. Фото: Facebook/Виталий Постригань

Напомним, что народная синоптика Наталья Диденко прогнозирует преимущественно сухую погоду в Украине завтра, 9 ноября. Однако в некоторых областях, не обошедших циклон, будут лить дожди.