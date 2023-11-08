Синоптик рассказал о необратимых сезонных изменениях погоды

Фиксируют новые температурные рекорды — синоптик рассказал о неотвратимых изменениях
В этом году осень продолжает дарить аномальное тепло. Температурный фон с начала ноября составляет +13...+15°C при норме в настоящее время +5°C, что свойственно для середины сентября.
Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
Сезонные изменения погоды в Украине
По его словам, в выходные на метеостанциях Золотоноша и Чигирин зарегистрированы новые температурные рекорды.
На этой неделе синоптическая ситуация на картах погоды будет меняться часто и быстро. Антициклоны, которые будут двигаться по южной части Украины, будут уступать место активным циклонам с юго-запада, поэтому сухая солнечная погода будет сменяться облачной и дождливой.
Прогноз погоды в Украине до конца недели
9 и 10 ноября антициклон с юга обеспечит стабилизацию погоды. Атмосферное давление будет расти, облачность снизится, поэтому ожидается преимущественно солнечный и сухой конец рабочей недели.
Температура воздуха ночью будет +2...+7°C, при прояснениях до -3°C, днем +7...+12ºC. Также возрастет вероятность густых осенних туманов, поэтому участникам дорожного движения следует быть внимательными и осторожными.
В субботу, 11 ноября, Украину снова накроет дождливый циклон.
Напомним, что народная синоптика Наталья Диденко прогнозирует преимущественно сухую погоду в Украине завтра, 9 ноября. Однако в некоторых областях, не обошедших циклон, будут лить дожди.
Читайте Новини.LIVE!