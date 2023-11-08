Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Фиксируют новые температурные рекорды — синоптик рассказал о неотвратимых изменениях arrow

Фиксируют новые температурные рекорды — синоптик рассказал о неотвратимых изменениях

8 ноября 2023 16:51
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Синоптик рассказал о необратимых сезонных изменениях погоды
Люди гуляют в парке осенью. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В этом году осень продолжает дарить аномальное тепло. Температурный фон с начала ноября составляет +13...+15°C при норме в настоящее время +5°C, что свойственно для середины сентября.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Читайте также:

Сезонные изменения погоды в Украине

По его словам, в выходные на метеостанциях Золотоноша и Чигирин зарегистрированы новые температурные рекорды.

На этой неделе синоптическая ситуация на картах погоды будет меняться часто и быстро. Антициклоны, которые будут двигаться по южной части Украины, будут уступать место активным циклонам с юго-запада, поэтому сухая солнечная погода будет сменяться облачной и дождливой.

Прогноз погоды в Украине до конца недели

9 и 10 ноября антициклон с юга обеспечит стабилизацию погоды. Атмосферное давление будет расти, облачность снизится, поэтому ожидается преимущественно солнечный и сухой конец рабочей недели.

Температура воздуха ночью будет +2...+7°C, при прояснениях до -3°C, днем +7...+12ºC. Также возрастет вероятность густых осенних туманов, поэтому участникам дорожного движения следует быть внимательными и осторожными.

В субботу, 11 ноября, Украину снова накроет дождливый циклон.

прогноз осадков
Изменение погоды в Украине. Фото: Facebook/Виталий Постригань

Напомним, что народная синоптика Наталья Диденко прогнозирует преимущественно сухую погоду в Украине завтра, 9 ноября. Однако в некоторых областях, не обошедших циклон, будут лить дожди.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме