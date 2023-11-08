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В Укргідрометцентрі попередили про небезпеку для низки областей

8 листопада 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 5 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Жінки потерпають від негоди. Фото: РБК-Україна
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у середу, 8 листопада, буде хмарною. Також синоптики попередили про негоду в одній області, де слід чекати на дощ та сильний вітер до 20 м/с. Температура повітря вночі опуститься аж до +3 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження про небезпечні явища

Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей.

"8 листопада вдень в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях будуть значні дощі", — мовиться у повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки.

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В деяких регіонах України оголосили про штормове попередження. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 8 листопада

У більшості регіонів України 8 листопада випаде дощ.

"Вітер переважно південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних та південно-східних областях подекуди пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі +2...+7 °С, вдень +6...+11 °С, на сході країни до +14 °С;
  • у південній частині вночі +7...+12 °С, вдень +13...+18 °С, в Криму до +21 °С.
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Погода в Україні 8 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 8 листопада, в Одесі очікуються шквальний вітер та грози.

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