Погода в Україні на 7 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Жінка намагається втримати парасольку через сильний вітер. Фото: Reuters

Погода в Україні у вівторок, 7 листопада, за прогнозом, буде хмарною. Також синоптики попередили про негоду в одній області, де слід чекати на дощ та сильний вітер до 20 м/с. Температура повітря вночі опуститься аж до +3 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 7 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок, 7 листопада, в Закарпатській області та Карпатах випаде дощ. Також там очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

вночі +3...+8 °С, на узбережжі морів +10...+12 °С, у Київській області +3...+8 °С, у Києві +6...+8 °С;

вдень +11...+16 °С, на півдні +15...+20 °С, в Карпатах +5...+10 °С, у Київській області +11...+16 °С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 7 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала зміну погоди у низці областей. Вона розповіла, коли чекати.