Прогноз погоди в Україні на 7 листопада від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 6 листопада, порадує комфортною та теплою погодою. Температура повітря підвищиться до +18.

Про це повідомив народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, протягом дня температура повітря становитиме +12+18 градусів.

У більшості областей України буде сухо та сонячно. Лише у західних областях місцями пройдуть невеликі дощі, які ввечері дійдуть до Житомирської області.

Вітер буде з південного заходу, невеликий або помірний.

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Завтра, 7 листопада, в столиці буде сухо та тепло. Температура повітря підвищиться до +14 градусів. Діденко розповіла, що надалі очікується похолодання.

Опадів у Києві не буде, однак у середу, 8 листопада, циклон із південного заходу принесе дощі.

"Через стрибки у температурі, через коливання атмосферного тиску, через збільшення хмарності може боліти голова, стрибати артеріальний тиск, виникати почуття сонливості та зниження працездатності. Це не страшно, на те й осінь, щоб трохи вгомонитися, озирнутися та поцінувати весну та літо", — додала Діденко.

Погода в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні в понеділок, 6 листопада, обіцяє сильні дощі на сході, на решті території — помірні. Зокрема, у Волинській та Рівненській областях буде сухо. Температура повітря сьогодні здивує, оскільки попри дощі, в деяких регіонах буде до +17 °С.

Також ми писали, що найближчого тижня в Україні очікується тепла нестійка погода з великою кількістю опадів. В деяких областях температура повітря підвищиться до +20 °С.