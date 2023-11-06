Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Діденко спрогнозувала зміну погоди у низці областей arrow

Народний синоптик Діденко спрогнозувала зміну погоди у низці областей

6 листопада 2023 14:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 7 листопада від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 6 листопада, порадує комфортною та теплою погодою. Температура повітря підвищиться до +18.

Про це повідомив народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні

За словами Діденко, протягом дня температура повітря становитиме +12+18 градусів.

У більшості областей України буде сухо та сонячно. Лише у західних областях місцями пройдуть невеликі дощі, які ввечері дійдуть до Житомирської області.

Вітер буде з південного заходу, невеликий або помірний.

Погода в Києві

Завтра, 7 листопада, в столиці буде сухо та тепло. Температура повітря підвищиться до +14 градусів. Діденко розповіла, що надалі очікується похолодання.

Опадів у Києві не буде, однак у середу, 8 листопада, циклон із південного заходу принесе дощі.

"Через стрибки у температурі, через коливання атмосферного тиску, через збільшення хмарності може боліти голова, стрибати артеріальний тиск, виникати почуття сонливості та зниження працездатності. Це не страшно, на те й осінь, щоб трохи вгомонитися, озирнутися та поцінувати весну та літо", — додала Діденко.

null
Погода в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko
null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні в понеділок, 6 листопада, обіцяє сильні дощі на сході, на решті території — помірні. Зокрема, у Волинській та Рівненській областях буде сухо. Температура повітря сьогодні здивує, оскільки попри дощі, в деяких регіонах буде до +17 °С. 

Також ми писали, що найближчого тижня в Україні очікується тепла нестійка погода з великою кількістю опадів. В деяких областях температура повітря підвищиться до +20 °С. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі