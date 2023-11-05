Погода в Україні на 6 листопада — в яких областях очікується гроза

Жінки біжать під дощем. Фото: vechirniy.kyiv.ua

У понеділок, 6 листопада, в Україні очікується дощова погода. Протягом дня на сході країни прогнозуються інтенсивні опади, тоді як у північних, центральних та південних областях будуть переважно легкі чи помірні дощі.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні на 6 листопада

У Полтавській області очікується хмарна погода з проясненнями, при цьому пройдуть опади. Переважаючий західний вітер досягне швидкості 7-12 метрів за секунду. У нічний час температура коливатиметься від +10...+12°С, а вдень підніметься до позначок між +13...+15°С.

У Дніпропетровській області небо також здасться мінливим, часом буде йти дощ. Західний вітер і очікується зі швидкістю від 7 до 12 м/с. Температура повітря становитиме +15...+17°С.

На Львівщині прогнозується хмарна погода, проте опади не очікуються. Вітер західного напрямку дме зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень стовпчик термометра підніметься до +11...+13°С.

Жителі Волинської та Рівненської областей побачать хмарне небо без опадів. Вітер західний, його швидкість становитиме 7-12 м/с. Нічна температура варіюється від +8 ... +10 ° С, а денна очікується в межах +10 ... +12 ° С.

Тернопільська, Івано-Франківська та Закарпатська області спостерігатимуть хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, із прогнозованою швидкістю 7-12 м/с. У нічний час температура становитиме від +8…+10°С, у денний +11…+13°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність супроводжуватиметься дощами. Вітер, що дме із заходу, матиме швидкість від 7 до 12 м/с. Температурний режим вночі передбачається на рівні +9...+11°С, вдень температура підніметься до +10...+12°С.

Погода в Україні на 6 листопада. Фото: Meteoprog

Погода в Києві на 6 листопада

У понеділок, 6 листопада, у Києві переважно встановиться ясна погода вдень. Хмарність передбачається лише у ранкові та вечірні періоди. Уночі очікується короткочасний дощ, який припиниться до ранку. Далі протягом дня опади не прогнозуються. Нічна температура повітря становитиме близько +11°С, вдень термометри покажуть +13…+15°С.

Погода в Україні на 6 листопада. Фото: pogoda.meta.ua

Крім того, метеорологи представили карти, що ілюструють прогноз погоди на території України на 6 листопада:

Погода в Україні на 6 листопада о 02:00. Фото: meteopost

Погода в Україні на 6 листопада о 08:00. Фото: meteopost

Погода в Україні на 6 листопада о 14.00. Фото: meteopost

Погода в Україні на 6 листопада о 20.00. Фото: meteopost

Нагадаємо, що внаслідок поганих погодних умов в Україні понад дві тисячі споживачів залишилися без електроенергії. Йдеться про мешканців Хмельницької та Кіровоградської областей.