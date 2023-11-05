Погода в Украине на 6 ноября — в каких областях ожидать грозы

Женщины бегут под дождем. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В понедельник, 6 ноября в Украине ожидается дождлива погода. В течение дня на востоке страны прогнозируются интенсивные осадки, в то время как в северных, центральных и южных областях будут преимущественно легкие или умеренные дожди.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на 6 ноября

В Полтавской области ожидается облачная погода с временными прояснениями, при этом пройдут осадки. Преобладающий западный ветер достигнет скорости 7-12 метров в секунду. В ночные часы температура будет колебаться от +10…+12°С, а днем поднимется до отметок между +13…+15°С.

В Днепропетровской области небо также покажется переменно облачным, время от времени будет идти дождь. Западный ветер и здесь ожидается со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура воздуха составит +15...+17°С.

Во Львовской области прогнозируется облачная погода, однако осадки не ожидаются. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +11...+13°С.

Жители Волынской и Ровенской областей увидят облачное небо без значительных осадков. Ветер западный, его скорость составит 7-12 м/с. Ночная температура варьируется от +8…+10°С, а дневная ожидается в пределах +10...+12°С.

Тернопольская, Ивано-Франковская и Закарпатская области будут наблюдать облачную погоду с прояснениями, при этом без значительных осадков. Ветер западный, с прогнозируемой скоростью 7-12 м/с. В ночные часы температура будет составлять от +8…+10°С, в дневные +11…+13°С.

В Черниговской области переменная облачность будет сопровождаться дождями. Ветер, дующий с запада, будет иметь скорость от 7 до 12 м/с. Температурный режим ночью предполагается на уровне +9...+11°С, днем же температура поднимется до +10...+12°С.

Погода в Украине на 6 ноября. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве на 6 ноября

В понедельник, 6 ноября, в Киеве преимущественно установится ясная погода в дневные часы. Облачность предвидится лишь в утренние и вечерние периоды. В ночное время ожидается кратковременный дождь, который прекратится к утру. Дальше в течение дня осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит около +11 °С, днем термометры покажут +13…+15°С.

Погода в Украине на 6 ноября. Фото: pogoda.meta.ua

Кроме того, метеорологи представили карты, иллюстрирующие прогноз погоды на территории Украины для 6 ноября:

Погода в Украине на 6 ноября в 02:00. Фото: meteopost

Погода в Украине на 6 ноября в 08:00. Фото: meteopost

Погода в Украине на 6 ноября в 14:00. Фото: meteopost

Погода в Украине на 6 ноября в 20:00. Фото: meteopost

Напомним, что в результате плохих погодных условий в Украине более двух тысяч потребителей остались без электроэнергии. Речь идет о жителях Хмельницкой и Кировоградской областей.