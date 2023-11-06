Погода в Україні — прогноз від синоптиків на понеділок, 6 листопада

Дощі заллють Україну — синоптики прогнозують зливи в трьох областях
Погода в Україні в понеділок, 6 листопада, обіцяє сильні дощі на сході, на решті території — помірні. Зокрема, у Волинській та Рівненській областях буде сухо. Температура повітря сьогодні здивує, оскільки попри дощі, в деяких регіонах буде до +17 °С.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 6 листопада
За прогнозом синоптиків, в понеділок, 6 листопада, слід чекати дощів у північних, центральних та південних областях. У Харківській, Луганській та Донецькій областях пройдуть зливи, а в Волинській та Рівненській — без опадів, однак похмуро.
Вітер переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря по областях:
- центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +8...+14 °С, вдень +11...+17 °С;
- західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +7...+11 °С, вдень +11...+15 °С;
- північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +10...+11 °С, вдень +10...+14 °С;
- східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +11...+14 °С, вдень +13...+16 °С;
- південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — вночі +12...+17 °С, вдень +16...+20 °С.
Нагадаємо, що синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні, 6 листопада. Відомо, яка буде температура повітря та чи варто чекати на опади.
Читайте Новини.LIVE!