Погода в Україні — прогноз від синоптиків на понеділок, 6 листопада

Жінка закривається від сильного дощу парасолею. Фото: AFP

Погода в Україні в понеділок, 6 листопада, обіцяє сильні дощі на сході, на решті території — помірні. Зокрема, у Волинській та Рівненській областях буде сухо. Температура повітря сьогодні здивує, оскільки попри дощі, в деяких регіонах буде до +17 °С.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 6 листопада

За прогнозом синоптиків, в понеділок, 6 листопада, слід чекати дощів у північних, центральних та південних областях. У Харківській, Луганській та Донецькій областях пройдуть зливи, а в Волинській та Рівненській — без опадів, однак похмуро.

Вітер переважно західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Люди ховаються під парасолями від дощу. Фото: Новини.LIVE

Температура повітря по областях:

центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +8...+14 °С, вдень +11...+17 °С;

— вночі +8...+14 °С, вдень +11...+17 °С; західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +7...+11 °С, вдень +11...+15 °С;

— вночі +7...+11 °С, вдень +11...+15 °С; північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +10...+11 °С, вдень +10...+14 °С;

— вночі +10...+11 °С, вдень +10...+14 °С; східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +11...+14 °С, вдень +13...+16 °С;

— вночі +11...+14 °С, вдень +13...+16 °С; південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — вночі +12...+17 °С, вдень +16...+20 °С.

Люди йдуть вулицею в дощ. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні, 6 листопада. Відомо, яка буде температура повітря та чи варто чекати на опади.