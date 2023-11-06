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Дожди зальют Украину — синоптики прогнозируют ливни в трех областях

6 ноября 2023 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине — прогноз от синоптиков на понедельник, 6 ноября
Женщина закрывается от сильного дождя зонтиком. Фото: AFP
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 6 ноября, обещает сильные дожди на востоке, на остальной территории умеренные. В Волынской и Ровенской областях будет сухо. Температура воздуха сегодня удивит, поскольку, несмотря на дожди, в некоторых регионах будет до +17 °С.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 6 ноября

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 6 ноября, следует ожидать дождей в северных, центральных и южных областях. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут ливни, а в Волынской и Ровенской без осадков, однако пасмурно.

Ветер преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с.

Люди прячутся под зонтиками от дождя
Люди прячутся под зонтиками от дождя. Фото: Новини.LIVE

Температура воздуха по областям:

  • центральный регион — Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская — ночью +8...+14 °С, днем +11...+17 °С;
  • западный регион — Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновецкая, Закарпатская — ночью +7...+11 °С, днем +11...+15 °С;
  • северный регион — Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская — ночью +10 ... +11 °С, днем +10 ... +14 °С;
  • восточный регион — Харьковская, Донецкая, Луганская — ночью +11...+14 °С, днем +13...+16 °С;
  • южный регион — Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым — ночью +12...+17 °С, днем +16...+20 °С.
Люди идут по улице в дождь
Люди идут по улице в дождь. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня, 6 ноября. Известно, какая будет температура воздуха и стоит ли ожидать осадков.

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