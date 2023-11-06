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Народный синоптик Диденко спрогнозировала изменение погоды в ряде областей

6 ноября 2023 14:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 7 ноября от Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 6 ноября, порадует комфортной и теплой погодой. Температура воздуха повысится до +18.

Об этом сообщил народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, в течение дня температура воздуха будет +12+18 градусов.

В большинстве областей Украины будет сухо и солнечно. Лишь в западных областях местами пройдут небольшие дожди, которые к вечеру дойдут до Житомирской области.

Ветер будет с юго-запада, небольшой или умеренный.

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Завтра, 7 ноября, в столице будет сухо и тепло. Температура воздуха повысится до +14 градусов. Диденко рассказала, что в дальнейшем ожидается похолодание.

Осадков в Киеве не будет, однако в среду, 8 ноября, циклон с юго-запада принесет дожди.

"Из-за скачков в температуре, из-за колебаний атмосферного давления, из-за увеличения облачности может болеть голова, прыгать артериальное давление, возникать чувство сонливости и снижение работоспособности. Это не страшно, на то и осень, чтобы немного успокоиться, оглянуться и оценить весну и лето", — добавила Диденко.

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Погода в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko
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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине в понедельник, 6 ноября, обещает сильные дожди на востоке, на остальной территории умеренные. В Волынской и Ровенской областях будет сухо. Температура воздуха сегодня удивит, поскольку, несмотря на дожди, в некоторых регионах будет до +17 °С.

Также мы писали, что в ближайшую неделю в Украине ожидается теплая неустойчивая погода с большим количеством осадков. В некоторых областях температура воздуха повысится до +20 °С.

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