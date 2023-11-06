Прогноз погоди в Україні на тиждень до 12 листопада

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Найближчого тижня в Україні очікується тепла нестійка погода з великою кількістю опадів. В деяких областях температура повітря підвищиться до +20 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні на тиждень

Синоптики розповіли, що продовжиться активне перенесення вологих повітряних мас із південного заходу. Внаслідок цього в Україні переважатиме нестійкий характер погоди з частими дощами та аномально високими температурами. До того ж очікуються тумани та грози.

Вітер переважно буде південної чверті, помірний, на півдні та сході поривчастий.

Завтра, 7 листопада, вдень у Карпатському регіоні очікуються невеликі короткочасні дощі. На решті території країни без опадів. У південних областях вночі та вранці місцями тумани. Вітер західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С, на півдні Одеської області до +20 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 листопада. Фото: Meteoprog

У середу, 8 листопада, вночі у західних та місцями північних областях вдень на більшій частині країни пройдуть дощі. Синоптики розповіли, що у центральних регіонах місцями очікуються значні опади. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині південної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °С, вдень у північних та західних областях +7...+12 °С, на решті території України +13...+18 °С.

У четвер, 9 листопада, у північних, південних та східних областях утримається дощова погода. На решті території країни переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У Приазов'ї будуть окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, у західних областях 0…+5 °С, вдень +7…+12 °С.

У п'ятницю, 10 листопада, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у центральних та південних областях місцями можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, вдень +8…+13 °С.

У суботу, 11 листопада, в Україні переважно без опадів. Синоптики кажуть, що лише вдень на крайньому заході очікуються дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних та південних регіонах окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С.

У неділю, 12 листопада, вночі у західних областях, вранці та вдень у більшості областей окрім сходу очікуються дощі, місцями значні, у Карпатах із мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С, у західній частині +4…+9 °С.

Нагадаємо, погода в Україні в понеділок, 6 листопада, обіцяє сильні дощі на сході, на решті території — помірні. Зокрема, у Волинській та Рівненській областях буде сухо. Температура повітря сьогодні здивує, оскільки попри дощі, в деяких регіонах буде до +17 °С.