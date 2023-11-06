Прогноз погоды в Украине на неделю до 12 ноября

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В ближайшую неделю в Украине ожидается теплая неустойчивая погода с большим количеством осадков. В некоторых областях температура воздуха повысится до +20 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на неделю

Синоптики рассказали, что продолжится активный перенос влажных воздушных масс с юго-запада. Вследствие этого в Украине будет преобладать неустойчивый характер погоды с частыми дождями и аномально высокими температурами. К тому же ожидаются туманы и грозы.

Ветер преимущественно будет южной четверти, умеренный, на юге и востоке порывистый.

Завтра, 7 ноября, днем в Карпатском регионе ожидаются небольшие кратковременные дожди. На остальной территории страны без осадков. В южных областях ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +12…+17 °С, на юге Одесской области до +20 °С.

Прогноз погоды в Украине на 7 ноября. Фото: Meteoprog

В среду, 8 ноября, ночью в западных и местами северных областях, днем на большей части страны пройдут дожди. Синоптики рассказали, что в центральных регионах местами ожидаются значительные осадки. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части южной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем в северных и западных областях +7...+12 °С, на остальной территории Украины +13...+18 °С.

В четверг, 9 ноября, в северных, южных и восточных областях ожидается дождливая погода. На остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В Приазовье будут отдельные порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°С, в западных областях 0…+5°С, днем +7…+12°С.

В пятницу, 10 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в центральной и южной областях местами возможны туманы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С, днем +8…+13°С.

В субботу, 11 ноября, в Украине преимущественно без осадков. Синоптики говорят, что только днем на крайнем западе ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных и южных регионах отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С.

В воскресенье, 12 ноября, ночью в западных областях, утром и днем в большинстве областей, кроме востока, ожидаются дожди, местами значительные, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днем +8…+13 °С, в западной части +4…+9 °С.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 6 ноября, обещает сильные дожди на востоке, на остальной территории умеренные. В Волынской и Ровенской областях будет сухо. Температура воздуха сегодня удивит, поскольку, несмотря на дожди, в некоторых регионах будет до +17 °С.