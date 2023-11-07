Погода в Украине на 7 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Женщина пытается удержать зонтик из-за сильного ветра. Фото: Reuters

Погода в Украине во вторник, 7 ноября, по прогнозу, будет облачной. Также синоптики предупредили о непогоде в одной области, где следует ожидать дождя и сильного ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +3 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 7 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 7 ноября, в Закарпатской области и в Карпатах выпадет дождь. Также там ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью +3...+8 °С, на побережье морей +10...+12 °С, в Киевской области +3...+8 °С, в Киеве +6...+8 °С;

днем +11...+16 °С, на юге +15...+20 °С, в Карпатах +5...+10 °С, в Киевской области +11...+16 °С.

Прогноз погоды на Украине сегодня, 7 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала изменение погоды в ряде областей. Она рассказала, этого когда ожидать.