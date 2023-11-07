Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Гидрометцентр показал на карте область, которую охватят дожди и ветер arrow

Гидрометцентр показал на карте область, которую охватят дожди и ветер

7 ноября 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 7 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Женщина пытается удержать зонтик из-за сильного ветра. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине во вторник, 7 ноября, по прогнозу, будет облачной. Также синоптики предупредили о непогоде в одной области, где следует ожидать дождя и сильного ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +3 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 7 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 7 ноября, в Закарпатской области и в Карпатах выпадет дождь. Также там ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью +3...+8 °С, на побережье морей +10...+12 °С, в Киевской области +3...+8 °С, в Киеве +6...+8 °С;
  • днем +11...+16 °С, на юге +15...+20 °С, в Карпатах +5...+10 °С, в Киевской области +11...+16 °С.
Карта погоды в Украине сегодня, 7 ноября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на Украине сегодня, 7 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала изменение погоды в ряде областей. Она рассказала, этого когда ожидать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме