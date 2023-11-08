Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре предупредили об опасности для ряда областей arrow

В Укргидрометцентре предупредили об опасности для ряда областей

8 ноября 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 5 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Женщины страдают от непогоды. Фото: РБК-Украина
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 8 ноября, будет мрачной. Также синоптики предупредили о непогоде в одной области, где следует ожидать дождя и сильного ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +3 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Предупреждение об опасных явлениях

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях в ряде областей.

"8 ноября днем в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях будут сильные дожди ", — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности.

Возможно, это изображение карта и текст
В некоторых регионах Украины объявили о штормовом предупреждении. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 ноября

В большинстве регионов Украины 8 ноября ожидается дождь.

"Ветер преимущественно юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях иногда порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью +2...+7 °С тепла, днем +6...+11 °С, на востоке страны до +14 °С;
  • в южной части ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С, в Крыму до +21 °С.
На картинке может быть: карта и текст
Погода в Украине 8 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 8 ноября, в Одессе ожидаются шквальные ветры и грозы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме