Погода в Украине на 5 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

В Укргидрометцентре предупредили об опасности для ряда областей
Погода в Украине в среду, 8 ноября, будет мрачной. Также синоптики предупредили о непогоде в одной области, где следует ожидать дождя и сильного ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +3 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение об опасных явлениях
Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях в ряде областей.
"8 ноября днем в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях будут сильные дожди ", — говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности.
Погода в Украине 8 ноября
В большинстве регионов Украины 8 ноября ожидается дождь.
"Ветер преимущественно юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях иногда порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью +2...+7 °С тепла, днем +6...+11 °С, на востоке страны до +14 °С;
- в южной части ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С, в Крыму до +21 °С.
Напомним, завтра, 8 ноября, в Одессе ожидаются шквальные ветры и грозы.
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