Погода в Украине на 5 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Женщины страдают от непогоды. Фото: РБК-Украина

Погода в Украине в среду, 8 ноября, будет мрачной. Также синоптики предупредили о непогоде в одной области, где следует ожидать дождя и сильного ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +3 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Предупреждение об опасных явлениях

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях в ряде областей.

"8 ноября днем в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях будут сильные дожди ", — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности.

В некоторых регионах Украины объявили о штормовом предупреждении. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 ноября

В большинстве регионов Украины 8 ноября ожидается дождь.

"Ветер преимущественно юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях иногда порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью +2...+7 °С тепла, днем +6...+11 °С, на востоке страны до +14 °С;

в южной части ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С, в Крыму до +21 °С.

Погода в Украине 8 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 8 ноября, в Одессе ожидаются шквальные ветры и грозы.