Погода в Києві та області 9 листопада — прогноз Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили киян про різку зміну погоди
Завтра у Києві та області протягом усього дня буде хмарно з проясненнями. І хоча сонце вдень ще з'являтиметься, вночі очікуються дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 9 листопада
За прогнозами синоптиків, завтра на Київщині вдень буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Переважно домінуватиме південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі +2...+7 ºС;
- вдень від +6...+11 ºС.
Натомість у Києві температура повітря вночі +5...+7 ºС, вдень стовпчики термометрів підіймуться до +8...+10 ºС.
Нагадаємо, що раніше синоптики з Укргідрометцентру попередили про небезпеку для низки областей України. Також народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах ще домінуватиме циклон.
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