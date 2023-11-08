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В Укргідрометцентрі попередили киян про різку зміну погоди

8 листопада 2023 21:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Погода в Києві та області 9 листопада — прогноз Укргідрометцентру
Дощова негода в Києві. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Завтра у Києві та області протягом усього дня буде хмарно з проясненнями. І хоча сонце вдень ще з'являтиметься, вночі очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, завтра на Київщині вдень буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Переважно домінуватиме південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі +2...+7 ºС;
  • вдень від +6...+11 ºС.
Погода в Київській області. Джерело: Sinoptik.ua

Натомість у Києві температура повітря вночі +5...+7 ºС, вдень стовпчики термометрів підіймуться до  +8...+10 ºС.

Нагадаємо, що раніше синоптики з Укргідрометцентру попередили про небезпеку для низки областей України. Також народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах ще домінуватиме циклон. 

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