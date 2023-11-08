Погода в Києві та області 9 листопада — прогноз Укргідрометцентру

Дощова негода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра у Києві та області протягом усього дня буде хмарно з проясненнями. І хоча сонце вдень ще з'являтиметься, вночі очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, завтра на Київщині вдень буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Переважно домінуватиме південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

вночі +2...+7 ºС;

вдень від +6...+11 ºС.

Погода в Київській області. Джерело: Sinoptik.ua

Натомість у Києві температура повітря вночі +5...+7 ºС, вдень стовпчики термометрів підіймуться до +8...+10 ºС.

Нагадаємо, що раніше синоптики з Укргідрометцентру попередили про небезпеку для низки областей України. Також народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах ще домінуватиме циклон.