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В Украине выпал первый снег

8 октября 2023 17:12
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Козюк Татьяна
редактор
В Украине выпал первый снег
Первый снег на горе Пип-Иван в 2023 году. Фото: Lesia Cherniatovich\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье 8 октября в Украине выпал первый снег в этом году. Его зафиксировали в Карпатах, на горе Пип-Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон".

Очевидцы сообщили об этом в Facebook.

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По словам очевидцев, утром, 8 октября, на горе Пип-Иван шел дождь. После этого около 13:30 начался снег.

Стоит также отметить, что до этого Черногорский горно-спасательный предупреждал о резком изменении погоды в регионе, а именно туман и дождь по состоянию на 09:00. Также прогнозировали сильнейшие порывы ветра до 8 м/с.

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Снег в Карпатах. Фото: Lesia Cherniatovich\Facebook
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Снег в Карпатах. Фото: Lesia Cherniatovich\Facebook

Напомним, температура воздуха в Украине продолжает падать. Кроме того, в ближайшие дни украинцам нужно быть готовыми к сильным порывам ветра и первым в этом году заморозкам.

Добавим, раньше синоптики предупрежали, что в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

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