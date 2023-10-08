Первый снег на горе Пип-Иван в 2023 году. Фото: Lesia Cherniatovich\Facebook

В воскресенье 8 октября в Украине выпал первый снег в этом году. Его зафиксировали в Карпатах, на горе Пип-Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон".

Очевидцы сообщили об этом в Facebook.

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По словам очевидцев, утром, 8 октября, на горе Пип-Иван шел дождь. После этого около 13:30 начался снег.

Стоит также отметить, что до этого Черногорский горно-спасательный предупреждал о резком изменении погоды в регионе, а именно туман и дождь по состоянию на 09:00. Также прогнозировали сильнейшие порывы ветра до 8 м/с.

Снег в Карпатах. Фото: Lesia Cherniatovich\Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Lesia Cherniatovich\Facebook

Напомним, температура воздуха в Украине продолжает падать. Кроме того, в ближайшие дни украинцам нужно быть готовыми к сильным порывам ветра и первым в этом году заморозкам.

Добавим, раньше синоптики предупрежали, что в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.