Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Підтоплення, заморозки й не тільки: в Укргідрометцентрі зробили попередження про погоду arrow

Підтоплення, заморозки й не тільки: в Укргідрометцентрі зробили попередження про погоду

8 жовтня 2023 14:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Погода в Україні завтра, 9 жовтня — прогноз від синоптиків Укргідрометцентру
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні, завтра, 9 жовтня, в більшості областей буде хмарно з проясненнями. На заході країни очікуються дощі. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні на завтра

За інформацією синоптиків, завтра, 9 жовтня, по всій країні буде хмарно. В західних областях пройдуть дощі, а саме в Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. 

Вітер протягом дня буде незмінних напрямків, а саме північно-західний 7-12 м/с. 

Температура повітря:

  • вночі — +4-6 °C, на півдні — +5-7 °C, на високогір'ї Карпат — -1+1 °C.
  • вдень — +8-10 °C, на півдні — +12-15 °C, на високогір'ї Карпат — +3-7 °C.
яка буде погода 9 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У столиці 9 жовтня очікується мінлива хмарність, проте без опадів. 

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі — +1-6 °C.
  • вдень — +6-11 °C.

Температура повітря у Києві:

  • вночі — +4-6 °C.
  • вдень — +8-10 °C.
яка буде погода у Києві 9 жовтня
Погода у Києві та області 9 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Гідрологічні попередження

Синоптики зауважують, що через підрив окупантами Каховської ГЕС та спустошення водосховища, річка Дніпро ввійшла в старе природне русло.

Внаслідок цього рівні води є нижчими за показники водозаборів на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині. Тому 9 жовтня фахівці повідомляють про ІІІ рівень небезпеки — коричневий.

гідрологічні попередження 9 жовтня
Гідрологічні попередження на 9 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, температура повітря в Україні продовжує падати. Окрім того, найближчими днями українцям треба бути готовими до сильних поривів вітру та перших у цьому році заморозків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз