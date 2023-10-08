Погода в Україні завтра, 9 жовтня — прогноз від синоптиків Укргідрометцентру

Підтоплення, заморозки й не тільки: в Укргідрометцентрі зробили попередження про погоду
В Україні, завтра, 9 жовтня, в більшості областей буде хмарно з проясненнями. На заході країни очікуються дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на завтра
За інформацією синоптиків, завтра, 9 жовтня, по всій країні буде хмарно. В західних областях пройдуть дощі, а саме в Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Вітер протягом дня буде незмінних напрямків, а саме північно-західний 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі — +4-6 °C, на півдні — +5-7 °C, на високогір'ї Карпат — -1+1 °C.
- вдень — +8-10 °C, на півдні — +12-15 °C, на високогір'ї Карпат — +3-7 °C.
Погода у Києві та області
У столиці 9 жовтня очікується мінлива хмарність, проте без опадів.
Вітер — північно-західний, 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — +1-6 °C.
- вдень — +6-11 °C.
Температура повітря у Києві:
- вночі — +4-6 °C.
- вдень — +8-10 °C.
Гідрологічні попередження
Синоптики зауважують, що через підрив окупантами Каховської ГЕС та спустошення водосховища, річка Дніпро ввійшла в старе природне русло.
Внаслідок цього рівні води є нижчими за показники водозаборів на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині. Тому 9 жовтня фахівці повідомляють про ІІІ рівень небезпеки — коричневий.
Нагадаємо, температура повітря в Україні продовжує падати. Окрім того, найближчими днями українцям треба бути готовими до сильних поривів вітру та перших у цьому році заморозків.