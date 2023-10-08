Погода в Україні завтра, 9 жовтня — прогноз від синоптиків Укргідрометцентру

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні, завтра, 9 жовтня, в більшості областей буде хмарно з проясненнями. На заході країни очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на завтра

За інформацією синоптиків, завтра, 9 жовтня, по всій країні буде хмарно. В західних областях пройдуть дощі, а саме в Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Вітер протягом дня буде незмінних напрямків, а саме північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі — +4-6 °C, на півдні — +5-7 °C, на високогір'ї Карпат — -1+1 °C.

вдень — +8-10 °C, на півдні — +12-15 °C, на високогір'ї Карпат — +3-7 °C.

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У столиці 9 жовтня очікується мінлива хмарність, проте без опадів.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — +1-6 °C.

вдень — +6-11 °C.

Температура повітря у Києві:

вночі — +4-6 °C.

вдень — +8-10 °C.

Погода у Києві та області 9 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Гідрологічні попередження

Синоптики зауважують, що через підрив окупантами Каховської ГЕС та спустошення водосховища, річка Дніпро ввійшла в старе природне русло.

Внаслідок цього рівні води є нижчими за показники водозаборів на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині. Тому 9 жовтня фахівці повідомляють про ІІІ рівень небезпеки — коричневий.

Гідрологічні попередження на 9 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, температура повітря в Україні продовжує падати. Окрім того, найближчими днями українцям треба бути готовими до сильних поривів вітру та перших у цьому році заморозків.