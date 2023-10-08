Погода в Украине завтра, 9 октября — прогноз от синоптиков Укргидрометцентра

Подтопление, заморозки и не только: в Укргидрометцентре сделали предупреждение о погоде
В Украине, завтра, 9 октября, в большинстве областей будет облачно с прояснениями. На западе страны ожидается дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на завтра
По информации синоптиков, завтра, 9 октября, по всей стране будет облачно. В западных областях пройдут дожди, а именно в Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Ветер в течение дня будет неизменным, а именно северо-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — +4-6 °C, на юге — +5-7 °C, на высокогорье Карпат — -1+1 °C.
- днем — +8-10 °C, на юге — +12-15 °C, на высокогорье Карпат — +3-7 °C.
Погода в Киеве и области
В столице 9 октября ожидается переменная облачность, но без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы — 15-20 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — +1-6 °C.
- днем — +6-11 °C.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — +4-6 °C.
- днем — +8-10 °C.
Гидрологические предупреждения
Синоптики отмечают, что из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и опустошения водохранилища, река Днепр вошла в старое природное русло.
В результате этого уровни воды ниже показателей водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Поэтому 9 октября специалисты сообщают об ІІІ уровне опасности — коричневом.
Напомним, температура воздуха в Украине продолжает падать. Кроме того, в ближайшие дни украинцам нужно быть готовыми к сильным порывам ветра и первым в этом году заморозкам.