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Подтопление, заморозки и не только: в Укргидрометцентре сделали предупреждение о погоде

8 октября 2023 14:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Погода в Украине завтра, 9 октября — прогноз от синоптиков Укргидрометцентра
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине, завтра, 9 октября, в большинстве областей будет облачно с прояснениями. На западе страны ожидается дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на завтра

По информации синоптиков, завтра, 9 октября, по всей стране будет облачно. В западных областях пройдут дожди, а именно в Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Ветер в течение дня будет неизменным, а именно северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — +4-6 °C, на юге — +5-7 °C, на высокогорье Карпат — -1+1 °C.
  • днем — +8-10 °C, на юге — +12-15 °C, на высокогорье Карпат — +3-7 °C.
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Прогноз погоды в Украине на 9 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В столице 9 октября ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — +1-6 °C.
  • днем — +6-11 °C.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — +4-6 °C.
  • днем — +8-10 °C.
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Погода в Киеве и области 9 октября. Фото: Укргидрометцентр

Гидрологические предупреждения

Синоптики отмечают, что из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и опустошения водохранилища, река Днепр вошла в старое природное русло.

В результате этого уровни воды ниже показателей водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Поэтому 9 октября специалисты сообщают об ІІІ уровне опасности — коричневом.

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Гидрологические предупреждения 9 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, температура воздуха в Украине продолжает падать. Кроме того, в ближайшие дни украинцам нужно быть готовыми к сильным порывам ветра и первым в этом году заморозкам.

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