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Зима прийде цими вихідними: в Укргідрометцентрі спрогнозували, де будуть перші заморозки

6 жовтня 2023 21:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 7-8 жовтня
Дівчина в капюшоні й рукавицях. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Температура повітря в Україні продовжує падати. Окрім того, найближчими днями українцям треба бути готовими до сильних поривів вітру та перших у цьому році заморозків.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 7 жовтня

В цей день в Україні буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, лише на Волині та Рівненщині вночі місцями невеликий дощ. У північній та північно-східній частині вдень невеликі, місцями помірні дощі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі місцями у західних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття та південно-східних областей, пориви 17-22 м/с.

В Україні стає все прохолодніше:

  • температура вночі 5-10°С, у Криму та на узбережжі морів до 13°С, на сході та північному сході країни 2-7°С тепла;
  • вдень 14-19°С, у південній частині, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті 18-23°С;
  • на високогір'ї Карпат вночі 1-6°С тепла, вдень 5-10°С.
погода в Україні
Погода в Україні 7 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Українцям варто бути готовими до небезпечних метеорологічних явищ в Україні.

7 жовтня вдень в Україні, крім Закарпаття та південно-східних областей, пориви вітру, 17-22 м/с.

Синоптики попереджають про І рівень небезпечності.

вітри в україні
Сильні вітри в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Перші заморозки

Вночі 9 жовтня в Україні, крім південної частини, 10 жовтня в більшості областей на поверхні ґрунту (в Карпатах у повітрі) заморозки 0-5°С.

Оголошено про І рівень небезпечності.

вітри в Україні
Перші заморозки в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 7 жовтня

На мешканців столиці та області очікує хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с.

Температура повітря продовжує падати: 

  • температура по області вночі 5-10°С, вдень 14-19°С;
  • у Києві вночі 7-9°С, вдень 15-17°С.
погода на Київщині
Погода на Київщині 7 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні явища на Київщині

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. Вночі 9 та 10 жовтня на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С.

Оголошено І рівень небезпечності. Втім, варто уточнити, що саме у місті Києві заморозків не очікується.

заморозки на Київщині
Заморозки на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадуємо, Україна все глибше занурюється в осінню пору року, температура повітря не перестає падати. Водіям авто варто стерегтися сильних вітрів і не паркувати свої автомобілі під деревами.

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