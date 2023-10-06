Прогноз погоды в Украине 7-8 октября

Зима придет в эти выходные: в Укргидрометцентре спрогнозировали, где будут первые заморозки
Температура воздуха в Украине продолжает падать. Кроме того, в ближайшие дни украинцам нужно быть готовыми к сильным порывам ветра и первым в этом году заморозкам.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 7 октября
В этот день в Украине будет облачно с прояснениями. Обойдется без существенных осадков, лишь на Волыни и Ровенщине ночью местами небольшой дождь. В северной и северо-восточной части днем небольшие, местами умеренные дожди.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью местами в западных областях, днем на Украине, кроме Закарпатья и юго-восточных областей, порывы 17-22 м/с.
В Украине становится все прохладнее:
- температура ночью 5-10°С, в Крыму и на побережье морей до 13°С, на востоке и северо-востоке страны 2-7°С тепла;
- днем 14-19°С, в южной части, в Закарпатье и местами в Прикарпатье 18-23°С;
- на высокогорье Карпат ночью 1-6°С тепла, днем 5-10°С.
Синоптики предупреждают
Украинцам следует быть готовыми к опасным метеорологическим явлениям в Украине.
7 октября днем в Украине, кроме Закарпатья и юго-восточных областей, порывы ветра, 17-22 м/с.
Синоптики предупреждают об І уровне опасности.
Первые заморозки
Ночью 9 октября в Украине кроме южной части 10 октября в большинстве областей на поверхности почвы (в Карпатах в воздухе) заморозки 0-5°С.
Объявлен I уровень опасности.
Погода в Киевской области 7 октября
Жителей столицы и области ожидает облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с.
Температура воздуха продолжает падать:
- температура по области ночью 5-10°С, днем 14-19°С;
- в Киеве ночью 7-9°С, днем 15-17°С.
Опасные явления в Киевской области
Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Ночью 9 и 10 октября на почве заморозки 0-5°С.
Объявлен I уровень опасности. Впрочем, стоит уточнить, что именно в Киеве заморозков не ожидается.
Напомним, Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.