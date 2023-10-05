Погода в Украине сегодня, 5 октября - сборный прогноз от синоптиков

Чрезвычайный уровень: синоптики предупреждают сегодня об опасности в этой области
Сегодня, 5 октября, в Украине будет сухо, лишь в некоторых областях небольшие дожди. Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне опасности в Киевской области.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 5 октября
Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине будет переменная облачность, без осадков. Однако в восточных областях следует ожидать локальных небольших дождей.
Ветер западный, северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +5-10°C;
- днем +14-19°C;
- на юге ночью +11-16°C, днем +20-25°C;
- на высокогорье Карпат ночью +3-8°C, днем +10-15°C.
Погода в Киеве и Киевской области 5 октября
Сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность. Дождей тоже не предусматривается.
Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +8-10°C;
- днем +17-19°C.
Температура воздуха в Киевской области:
- ночью +5-10°C;
- днем +14-19°C.
Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 5-7 октября.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
"Масштабная область высокого атмосферного давления — антициклон, по имени Tora — захватит 5 октября и территорию Украины", — прогнозирует народный синоптик Наталка Диденко.
По ее словам, в стране будет сухо, дождей не ожидается. Ночью и утром на юго-востоке возможны локальные небольшие дожди.
Температура воздуха:
- днем +17-22°C, на юге местами до +22-24°C;
- ночью +6-10°C, на юге +10-15°C, в Крыму и Запорожье +8-10°C;
- в Киеве ночью +8-11°C, днем +16-19°C.
Напомним, что в Украине все еще летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Однако синоптики рассказали, когда ожидается приход настоящей осени.