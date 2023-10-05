Погода в Украине сегодня, 5 октября - сборный прогноз от синоптиков

Сильный пожар в лесу. Фото: centrosib.info

Сегодня, 5 октября, в Украине будет сухо, лишь в некоторых областях небольшие дожди. Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне опасности в Киевской области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 5 октября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине будет переменная облачность, без осадков. Однако в восточных областях следует ожидать локальных небольших дождей.

Ветер западный, северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +5-10°C;

днем +14-19°C;

на юге ночью +11-16°C, днем +20-25°C;

на высокогорье Карпат ночью +3-8°C, днем +10-15°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 5 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 5 октября

Сегодня в Киевской области ожидается переменная облачность. Дождей тоже не предусматривается.

Ветер северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью +8-10°C;

днем +17-19°C.

Погода в Киеве сегодня, 5 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха в Киевской области:

ночью +5-10°C;

днем +14-19°C.

Погода в Киевской области сегодня, 5 октября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 5-7 октября.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

"Масштабная область высокого атмосферного давления — антициклон, по имени Tora — захватит 5 октября и территорию Украины", — прогнозирует народный синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в стране будет сухо, дождей не ожидается. Ночью и утром на юго-востоке возможны локальные небольшие дожди.

Температура воздуха:

днем +17-22°C, на юге местами до +22-24°C;

ночью +6-10°C, на юге +10-15°C, в Крыму и Запорожье +8-10°C;

в Киеве ночью +8-11°C, днем +16-19°C.

Антициклон Тора в Европе. Фото: facebook.com/tala.didenko

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в Украине все еще летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Однако синоптики рассказали, когда ожидается приход настоящей осени.