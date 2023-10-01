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Серйозне похолодання та опади: синоптики зробили невтішний прогноз погоди на тиждень

1 жовтня 2023 12:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні: синоптик cпрогнозувала похолодання та дощі
Погода в Україні. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Незважаючи на кінець вересня, в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Прихід осені очікується з 1 жовтня.

Спершу похолодає на заході, півночі та у деяких центральних областях країни, а вже 2-3 жовня холодна погода дійде до півдня.

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Про це Новини.LIVE розповіла синопткиня Укргідрометеоцентру Наталя Голеня.

Коли до України прийде осіння погода

За словами синопткині, теплий вересень був зумовлений надходженням до України тропічного повітря із Середземного моря, яке панувало над Європою. Теплій погоді сприяло також поле підвищеного тиску — безхмарне денне тепло до 27 градусів.  

Прогноз погоды на 30 сентября
Прогноз погоди на 30 вересня. Фото: Скріншот

А от осінння погода до України прийде із початком похолодання нижче за 15 градусів тепла і дана температура триватиме 5 і більше днів. Це станеться 1 жовтня із надходженням до України прохолодного повітря із північного заходу та півночі. 

"Відповідно очікуємо зниження температури до вересневого фону. Максимально в Україні буде в межах 18-22 градуси тепла, на півдні стовпчики термометрів можуть піднятися до 25-ти. Але загалом на низькі температури перейдемо вже із 1 жовтня", — каже Наталія.

Прогноз погоды на 2 октября
Прогноз погоди на 2 жовтня. Фото: Скріншот

За її словами, спершу похолодає на заході, півночі та у деяких центральних областях країни, а вже 2-3 жовня прохолодна погода дійде до півдня. До середини місяця температура повітря знизиться ще більше. Загалом середньодобова опуститься трохи нижче за 15 градусів тепла. 

Коли в Україні випаде дощ

Опадів справді мало, відзначає синопткиня. Можливо, задощить 5-7 жовтня із заходом на територію України активного фронту прохолодного повітря з Атлантики через Скандинавію та Балтію. Однак ймовірність дощів на ці дати становить 60-70%. 

Голеня також додала, що загалом тепла погода другої половини вересня претендує на рекорд. Адже середня температура була вищою на 3-5 градусів за попередні роки в аналогічний період. 

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