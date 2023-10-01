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Серьезное похолодание и осадки: синоптики сделали неутешительный прогноз на неделю

1 октября 2023 12:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине: синоптик прогнозировала похолодание и дожди
Погода в Украине. Фото: Ігорь Кузнецов, Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Несмотря на конец сентября, в Украине продолжается летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Приход осени ожидается с 1 октября.

Сначала похолодает на западе, севере и некоторых центральных областях страны, а уже 2-3 октября холодная погода дойдет до юга.

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Об этом Новини.LIVE рассказала синоптик Укргидрометеоцентра Наталья Голеня.

Когда в Украину придет осенняя погода

По словам синоптика, теплый сентябрь был обусловлен поступлением в Украину тропического воздуха из Средиземного моря, господствовавшего над Европой. Теплой погоде также способствовало поле повышенного давления — безоблачное дневное тепло до 27 градусов.

Прогноз погоды на 30 сентября.
Прогноз погоды на 30 сентября. Фото: Скриншот

А вот осенняя погода в Украину придет с началом похолодания ниже 15 градусов тепла и данная температура будет длиться 5 и более дней. Это случится 1 октября с поступлением в Украину прохладного воздуха с северо-запада и севера.

"Соответственно ожидаем снижения температуры до сентябрьского фона. Максимально в Украине будет в пределах 18-22 градуса тепла, на юге столбики термометров могут подняться до 25-ти. Но в целом на низкие температуры перейдем уже с 1 октября", — говорит Наталья.

Прогноз погоды на 2 октября.
Прогноз погоды на 2 октября. Фото: Скриншот

По ее словам, сначала похолодает на западе, севере и некоторых центральных областях страны, а уже 2-3 августа прохладная погода дойдет до юга. К середине месяца температура воздуха снизится еще больше. В общей сложности среднесуточная опустится чуть ниже 15 градусов тепла.

Когда в Украине выпадет дождь

Осадков действительно мало, отмечает синоптик. Возможно, эта тенденция изменится 5-7 октября с заходом на территорию Украины активного фронта прохладного воздуха из Атлантики через Скандинавию и Балтию. Однако вероятность дождей на эти даты составляет 60–70%.

Голеня также добавила, что в целом теплая погода второй половины сентября претендует на рекорд. Ведь средняя температура была выше 3-5 градусов за предыдущие годы в аналогичный период.

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