Погода в Україні сьогодні, 27 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Чоловік переходить дорогу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 вересня, в Україні очікується суха та тепла погода, по всій країні переважатиме невелика хмарність. Однак синоптики попереджають, що суне похолодання та дощі, які захоплять окремі регіони.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 27 вересня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні опадів не передбачається. На заході вночі та вранці можливий туман.

Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +9-14°С, на півдні +13-18°С, в Карпатах +6-11°С;

вдень +23-28°С, на півдні +25-30°С, в Карпатах +17-22°С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 27 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Київській області опадів також не передбачається. Очікується невелика хмарність.

Вітер північно-східний, 5-8 м/с.

Температура повітря:

в Київській області вночі +9-14°C, вдень 23-28°C.

Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 27 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

в Києві вночі +12-14°C, вдень +24-26°C.

Прогноз погоди в Києві сьогодні, 27 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Наталка Діденко прогнозує зміну погоди

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні в Україні буде суха тепла погода. Температура повітря очікується +23-29°C.

Однак із 1 жовтня прийдуть дощі, які принесе атмосферний фронт, та похолоднішає, особливо в західних, північних та частково центральних областях.

Так, за словами Діденко, "побільшає вологи та поменшає тепла", про що свідчить діаграма нижче.

Діаграма погодних умов сьогодні, 27 вересня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що 26-29 вересня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона омине лише Закарпаття, Прикарпаття та Волинську область.

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.