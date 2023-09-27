Погода в Україні сьогодні, 27 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Останні теплі дні: синоптики розповіли, що вересень підготував українцям сьогодні
Сьогодні, 27 вересня, в Україні очікується суха та тепла погода, по всій країні переважатиме невелика хмарність. Однак синоптики попереджають, що суне похолодання та дощі, які захоплять окремі регіони.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 27 вересня
Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні опадів не передбачається. На заході вночі та вранці можливий туман.
Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +9-14°С, на півдні +13-18°С, в Карпатах +6-11°С;
- вдень +23-28°С, на півдні +25-30°С, в Карпатах +17-22°С.
Погода в Київській області
Сьогодні в Київській області опадів також не передбачається. Очікується невелика хмарність.
Вітер північно-східний, 5-8 м/с.
Температура повітря:
- в Київській області вночі +9-14°C, вдень 23-28°C.
- в Києві вночі +12-14°C, вдень +24-26°C.
Наталка Діденко прогнозує зміну погоди
За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні в Україні буде суха тепла погода. Температура повітря очікується +23-29°C.
Однак із 1 жовтня прийдуть дощі, які принесе атмосферний фронт, та похолоднішає, особливо в західних, північних та частково центральних областях.
Так, за словами Діденко, "побільшає вологи та поменшає тепла", про що свідчить діаграма нижче.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають, що 26-29 вересня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона омине лише Закарпаття, Прикарпаття та Волинську область.
Нагадаємо, що тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.