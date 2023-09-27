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Останні теплі дні: синоптики розповіли, що вересень підготував українцям сьогодні

27 вересня 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 27 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Чоловік переходить дорогу в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 27 вересня, в Україні очікується суха та тепла погода, по всій країні переважатиме невелика хмарність. Однак синоптики попереджають, що суне похолодання та дощі, які захоплять окремі регіони.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 27 вересня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні опадів не передбачається. На заході вночі та вранці можливий туман. 

Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • вночі +9-14°С, на півдні +13-18°С, в Карпатах +6-11°С;
  • вдень +23-28°С, на півдні +25-30°С, в Карпатах +17-22°С.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 27 вересня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 27 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Сьогодні в Київській області опадів також не передбачається. Очікується невелика хмарність. 

Вітер північно-східний, 5-8 м/с.

Температура повітря:

  • в Київській області вночі +9-14°C, вдень 23-28°C.
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 27 вересня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 27 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот
  • в Києві вночі +12-14°C, вдень +24-26°C.
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 27 вересня, від Meteoprog
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 27 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Наталка Діденко прогнозує зміну погоди

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні в Україні буде суха тепла погода. Температура повітря очікується +23-29°C.

Однак із 1 жовтня прийдуть дощі, які принесе атмосферний фронт, та похолоднішає, особливо в західних, північних та частково центральних областях.

Так, за словами Діденко, "побільшає вологи та поменшає тепла", про що свідчить діаграма нижче.

Діаграма погодних умов від Діденко на сьогодні, 27 вересня
Діаграма погодних умов сьогодні, 27 вересня. Фото: facebook.com/tala.didenko
Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 27 вересня
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що 26-29 вересня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона омине лише Закарпаття, Прикарпаття та Волинську область.

Пожежна небезпека в Україні
Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.

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