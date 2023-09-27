Погода в Украине сегодня, 27 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Мужчина переходит дорогу в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 сентября, в Украине ожидается сухая и теплая погода, по всей стране будет преобладать небольшая облачность. Однако синоптики предупреждают, что движется похолодание и дожди, которые захватят отдельные регионы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 27 сентября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине осадки не предусматриваются. На западе ночью и утром возможен туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +9-14°С, на юге +13-18°С, в Карпатах +6-11°С;

днем +23-28°С, на юге +25-30°С, в Карпатах +17-22°С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 27 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области осадков тоже не предусматривается. Ожидается небольшая облачность.

Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью +9-14°C, днем 23-28°C.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 27 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

в Киеве ночью +12-14°C, днем +24-26°C.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 27 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Наталья Диденко прогнозирует изменение погоды

По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине будет сухая теплая погода. Температура воздуха ожидается +23-29°C.

Однако с 1 октября придут дожди, которые принесет атмосферный фронт, и станет холоднее, особенно в западных, северных и частично центральных областях.

Так, по словам Диденко, "увеличится влажность и станет меньше тепла", о чем свидетельствует диаграмма ниже.

Диаграмма погодных условий сегодня, 27 сентября. Фото: facebook.com/tala.didenko

Источник: facebook.com/tala.didenko

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что 26-29 сентября в Украине преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она обойдет только Закарпатье, Прикарпатье и Волынскую область.

Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря длительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.