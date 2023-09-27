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Последние теплые дни: синоптики рассказали, что сентябрь подготовил украинцам сегодня

27 сентября 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 27 сентября — сборный прогноз от синоптиков
Мужчина переходит дорогу в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 27 сентября, в Украине ожидается сухая и теплая погода, по всей стране будет преобладать небольшая облачность. Однако синоптики предупреждают, что движется похолодание и дожди, которые захватят отдельные регионы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 27 сентября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине осадки не предусматриваются. На западе ночью и утром возможен туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +9-14°С, на юге +13-18°С, в Карпатах +6-11°С;
  • днем +23-28°С, на юге +25-30°С, в Карпатах +17-22°С.
Карта погоды в Украине сегодня, 27 сентября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 27 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области осадков тоже не предусматривается. Ожидается небольшая облачность.

Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

Температура воздуха:

  • в Киевской области ночью +9-14°C, днем 23-28°C.
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 27 сентября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 27 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот
  • в Киеве ночью +12-14°C, днем +24-26°C.
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 27 сентября, от Meteoprog
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 27 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Наталья Диденко прогнозирует изменение погоды

По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине будет сухая теплая погода. Температура воздуха ожидается +23-29°C.

Однако с 1 октября придут дожди, которые принесет атмосферный фронт, и станет холоднее, особенно в западных, северных и частично центральных областях.

Так, по словам Диденко, "увеличится влажность и станет меньше тепла", о чем свидетельствует диаграмма ниже.

Диаграмма погодных условий от Диденко на сегодня, 27 сентября
Диаграмма погодных условий сегодня, 27 сентября. Фото: facebook.com/tala.didenko
Прогноз погоды от Наталки Диденко сегодня, 27 сентября
Источник: facebook.com/tala.didenko

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что 26-29 сентября в Украине преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она обойдет только Закарпатье, Прикарпатье и Волынскую область.

Пожарная опасность в Украине
Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря длительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.

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