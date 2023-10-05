Погода в Україні сьогодні, 5 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Надзвичайний рівень: синоптики попереджають сьогодні про небезпеку в цій області
Сьогодні, 5 жовтня, в Україні буде сухо, лише в деяких областях невеликі дощі. Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень небезпеки на Київщині.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 5 жовтня
Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Однак у східних областях варто чекати локальних невеликих дощів.
Вітер західний, північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +5-10°C;
- вдень +14-19°C;
- на півдні вночі +11-16°C, вдень +20-25°C;
- на високогір'ї Карпат вночі +3-8°C, вдень +10-15°C.
Погода в Києві та Київській області 5 жовтня
Сьогодні в Київській області очікується мінлива хмарність. Дощів також не передбачається.
Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря в Києві:
- вночі +8-10°C;
- вдень +17-19°C.
Температура повітря в Київській області:
- вночі +5-10°C;
- вдень +14-19°C.
Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-7 жовтня.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
"Масштабна область високого атмосферного тиску — антициклон, на ім'я Tora — захопить 5-го жовтня й територію України", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, в країні буде сухо, дощів не передбачається. Однак вночі та вранці на південному сході можливі локальні невеликі дощі.
Температура повітря:
- вдень +17-22°C, на півдні місцями до +22-24°C;
- вночі +6-10°C, на півдні +10-15°C, в Криму та Запоріжжі +8-10°C;
- у Києві вночі +8-11°C, вдень +16-19°C.
Нагадаємо, що в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.