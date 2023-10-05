Погода в Україні сьогодні, 5 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Сильна пожежа в лісі. Фото: centrosib.info

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні буде сухо, лише в деяких областях невеликі дощі. Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень небезпеки на Київщині.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 жовтня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Однак у східних областях варто чекати локальних невеликих дощів.

Вітер західний, північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +5-10°C;

вдень +14-19°C;

на півдні вночі +11-16°C, вдень +20-25°C;

на високогір'ї Карпат вночі +3-8°C, вдень +10-15°C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та Київській області 5 жовтня

Сьогодні в Київській області очікується мінлива хмарність. Дощів також не передбачається.

Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в Києві:

вночі +8-10°C;

вдень +17-19°C.

Погода в Києві сьогодні, 5 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря в Київській області:

вночі +5-10°C;

вдень +14-19°C.

Погода в Київській області сьогодні, 5 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-7 жовтня.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

"Масштабна область високого атмосферного тиску — антициклон, на ім'я Tora — захопить 5-го жовтня й територію України", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в країні буде сухо, дощів не передбачається. Однак вночі та вранці на південному сході можливі локальні невеликі дощі.

Температура повітря:

вдень +17-22°C, на півдні місцями до +22-24°C;

вночі +6-10°C, на півдні +10-15°C, в Криму та Запоріжжі +8-10°C;

у Києві вночі +8-11°C, вдень +16-19°C.

Антициклон Тора в Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.