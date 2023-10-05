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Надзвичайний рівень: синоптики попереджають сьогодні про небезпеку в цій області

5 жовтня 2023 04:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні сьогодні, 5 жовтня — збірний прогноз від синоптиків
Сильна пожежа в лісі. Фото: centrosib.info
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні буде сухо, лише в деяких областях невеликі дощі. Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень небезпеки на Київщині. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 жовтня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Однак у східних областях варто чекати локальних невеликих дощів.

Вітер західний, північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +5-10°C;
  • вдень +14-19°C;
  • на півдні вночі +11-16°C, вдень +20-25°C;
  • на високогір'ї Карпат вночі +3-8°C, вдень +10-15°C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 5 жовтня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та Київській області 5 жовтня

Сьогодні в Київській області очікується мінлива хмарність. Дощів також не передбачається.

Вітер північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря в Києві:

  • вночі +8-10°C;
  • вдень +17-19°C.
Погода в Києві сьогодні, 5 жовтня, від Meteoprog
Погода в Києві сьогодні, 5 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря в Київській області:

  • вночі +5-10°C;
  • вдень +14-19°C.
Погода в Київській області сьогодні, 5 жовтня, від Meteoprog
Погода в Київській області сьогодні, 5 жовтня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-7 жовтня.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

"Масштабна область високого атмосферного тиску — антициклон, на ім'я Tora — захопить 5-го жовтня й територію України", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в країні буде сухо, дощів не передбачається. Однак вночі та вранці на південному сході можливі локальні невеликі дощі.

Температура повітря:

  • вдень +17-22°C, на півдні місцями до +22-24°C;
  • вночі +6-10°C, на півдні +10-15°C, в Криму та Запоріжжі +8-10°C;
  • у Києві вночі +8-11°C, вдень +16-19°C.
Антициклон Тора в Європі
Антициклон Тора в Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko
Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на сьогодні, 5 жовтня
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.

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