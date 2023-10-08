Перший сніг на горі Піп-Іван у 2023 році. Фото: Lesia Cherniatovich\Facebook

У неділю, 8 жовтня, в Україні випав перший сніг у цьому році. Його зафіксували у Карпатах, на горі Піп-Іван, де розташована колишня обсерваторія "Білий слон".

Очевидці повідомили про це у Facebook.

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За словами очевидців, вранці, 8 жовтня на горі Піп-Іван йшов дощ. Після цього, близько 13:30 розпочався сніг.

Варто також зазначати, що до цього Чорногірський гірсько-рятувальний попереджував про різку зміну погоди у регіоні, а саме туман та дощ станом на 09:00. Також прогнозували сильні пориви вітру до 8 м/с.

Сніг у Карпатах. Фото: Lesia Cherniatovich\Facebook

Сніг у Карпатах. Фото: Lesia Cherniatovich\Facebook

Нагадаємо, температура повітря в Україні продовжує падати. Окрім того, найближчими днями українцям треба бути готовими до сильних поривів вітру та перших у цьому році заморозків.

Додамо, раніше синоптики попереджали, що у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.