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Чим здивує жовтень 2023 року українців: прогноз синоптиків

30 вересня 2023 22:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на жовтень 2023 – чим здивували синоптики
Осінній парк у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.

Про це повідомляє meteoprog.com

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Погода в Україні на жовтень

З початку жовтня в Україні очікується зниження температури повітря на 4-7 °С, переважно в західних та північних регіонах, хоча середньодобові показники будуть все ще вищими від звичайного. Опадів буде небагато, оскільки високий атмосферний тиск сприятиме розмиванню хмарності та атмосферних фронтів.

У другій декаді місяця прогнозується утворення сильного антициклону над північним сходом Європи з наступним переходом на південь. В рамках цього антициклону циркулюватимуть прохолодні повітряні маси арктичного походження, що призведе до помітного зниження температури, особливо помітного у східних та північних регіонах України. Тут уночі температура може опуститися до заморозків, а вдень повітря прогріється лише до +13...+16 °С, при цьому ймовірність опадів буде мінімальною.

Що очікувати у другій половині місяця

З 18-20 жовтня очікується деяке підвищення температури та зниження атмосферного тиску, що збільшить ймовірність дощів та хмарність. Перший сніг у жовтні малоймовірний, крім гірських районів Карпат.

У другій половині місяця очікується бабине літо, але його тривалість передбачити складно. Середня температура повітря за місяць варіюватиметься від +7 до +13 °С по країні, що на 1-2 °С вище звичайного. Теплішої погоди варто чекати на заході та південному заході, тоді як на Півночі Лівобережжя та на крайньому сході відхилення від норми становитиме лише +0,5...+0,9 °С.

Карта погоди
Карта погоди. Фото: скриншот

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що жовтневі температури тепер вищі, ніж 30 років тому.

Синоптик додав, що перша половина жовтня буде не лише теплою, а й сухою, при цьому більшість опадів очікується після 15 числа. Заморозки у північних областях можливі лише до кінця місяця. Щодо снігу, то в жовтні його поява малоймовірна, винятком можуть бути лише гірські райони Карпат.

Нагадаємо, що перший день жовтня привітає українців хмарно, місцями короткочасний дощ. Температура повітря продовжуватиме падати, але найближчим часом буде ще досить тепло.

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