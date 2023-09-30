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Облака закроют осеннее солнце: Укргидрометцентр обнародовал прогноз на первый день октября

30 сентября 2023 14:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Облака закроют осеннее солнце: Укргидрометцентр обнародовал прогноз на первый день октября
Люди идут под дождем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Первый день октября поприветствует украинцев облачностью, местами кратковременный дождь. Температура воздуха продолжит падать, но в ближайшее время будет еще достаточно тепло.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Жителям северных областей, а также в Винницкой области ночью будет облачно с прояснениями. В западных областях будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории Украины будет облачно, без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха начинает понемногу падать, и хотя тепло сохраняется, уже будет несколько прохладно:

  • температура ночью 9-14°, на побережье морей и в Крыму 15-20°;
  • днем в западных и северных областях 16-21°, на остальной территории 22-27°.
Погода в Украине
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 1 октября

В Киеве и области облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью уже будет достаточно прохладной:

  • температура ночью 9-14°, днем 16-21°;
  • в Киеве ночью 12-14°, днем около 20°.
Погода в Киевской области
Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине

В субботу, 30 сентября, украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Однако ветер подготовит сюрпризы — его направление в этот раз так просто не предвидеть. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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