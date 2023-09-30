Облака закроют осеннее солнце: Укргидрометцентр обнародовал прогноз на первый день октября
Первый день октября поприветствует украинцев облачностью, местами кратковременный дождь. Температура воздуха продолжит падать, но в ближайшее время будет еще достаточно тепло.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 1 октября
Жителям северных областей, а также в Винницкой области ночью будет облачно с прояснениями. В западных областях будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории Украины будет облачно, без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха начинает понемногу падать, и хотя тепло сохраняется, уже будет несколько прохладно:
- температура ночью 9-14°, на побережье морей и в Крыму 15-20°;
- днем в западных и северных областях 16-21°, на остальной территории 22-27°.
Погода в Киевской области 1 октября
В Киеве и области облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью уже будет достаточно прохладной:
- температура ночью 9-14°, днем 16-21°;
- в Киеве ночью 12-14°, днем около 20°.
Погода в Украине
В субботу, 30 сентября, украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Однако ветер подготовит сюрпризы — его направление в этот раз так просто не предвидеть. Подробный прогноз погоды читайте в материале.