Облака закроют осеннее солнце: Укргидрометцентр обнародовал прогноз на первый день октября

Люди идут под дождем. Фото: google

Первый день октября поприветствует украинцев облачностью, местами кратковременный дождь. Температура воздуха продолжит падать, но в ближайшее время будет еще достаточно тепло.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Жителям северных областей, а также в Винницкой области ночью будет облачно с прояснениями. В западных областях будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории Украины будет облачно, без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха начинает понемногу падать, и хотя тепло сохраняется, уже будет несколько прохладно:

температура ночью 9-14°, на побережье морей и в Крыму 15-20°;

днем в западных и северных областях 16-21°, на остальной территории 22-27°.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 1 октября

В Киеве и области облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью уже будет достаточно прохладной:

температура ночью 9-14°, днем 16-21°;

в Киеве ночью 12-14°, днем около 20°.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

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В субботу, 30 сентября, украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Однако ветер подготовит сюрпризы — его направление в этот раз так просто не предвидеть. Подробный прогноз погоды читайте в материале.