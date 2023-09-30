Хмари закриють осіннє сонце: Укргідрометцентр оприлюднив прогноз на перший день жовтня
Перший день жовтня привітає українців хмарністю, місцями короткочасний дощ. Температура повітря продовжить падати, але найближчим часом буде ще достатньо тепло.
Про це повідомили у Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 1 жовтня
Мешканцям північних обастей, а також на Вінниччині вночі буде хмарно з проясненнями. У західних областях також буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території України буде невелика хмарність, без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря починає потроху падати, і хоча тепло зберігається, вже буде дещо прохолодно:
- температура вночі 9-14°, на узбережжі морів та в Криму 15-20°;
- вдень у західних та північних областях 16-21°, на решті території 22-27°.
Погода на Київщині 1 жовтня
У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі вже буде достатньо прохолодною:
- температура вночі 9-14°, вдень 16-21°;
- у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.
Погода в Україні
У суботу, 30 вересня, на українців очікує мінлива хмарність без опадів. Проте вітер підготує сюрпризи — його напрямок цього разу так просто не передбачити. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.