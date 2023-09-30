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Хмари закриють осіннє сонце: Укргідрометцентр оприлюднив прогноз на перший день жовтня

30 вересня 2023 14:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Хмари закриють осіннє сонце: Укргідрометцентр оприлюднив прогноз на перший день жовтня
Люди йдуть під дощем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Перший день жовтня привітає українців хмарністю, місцями короткочасний дощ. Температура повітря продовжить падати, але найближчим часом буде ще достатньо тепло. 

Про це повідомили у Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 1 жовтня

Мешканцям північних обастей, а також на Вінниччині вночі буде хмарно з проясненнями. У західних областях також буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території України буде невелика хмарність, без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря починає потроху падати, і хоча тепло зберігається, вже буде дещо прохолодно:

  • температура вночі 9-14°, на узбережжі морів та в Криму 15-20°;
  • вдень у західних та північних областях 16-21°, на решті території 22-27°.
Погода в Україні
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 1 жовтня

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі вже буде достатньо прохолодною:

  • температура вночі 9-14°, вдень 16-21°;
  • у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.
Погода на Киевщине
Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні

У суботу, 30 вересня, на українців очікує мінлива хмарність без опадів. Проте вітер підготує сюрпризи — його напрямок цього разу так просто не передбачити. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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