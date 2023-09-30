Погода в Украине на октябрь 2023 - чем удивили синоптики

Осенний парк в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В октябре 2023 года украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В целом, в течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

Об этом сообщает meteoprog.com

Читайте также:

Погода в Украине на октябрь

С начала октября в Украине ожидается снижение температуры воздуха на 4-7 °С, преимущественно в западных и северных регионах, хотя среднесуточные показатели будут все еще выше обычного. Осадков будет немного, так как высокое атмосферное давление будет способствовать размыванию облачности и атмосферных фронтов.

Во второй декаде месяца прогнозируется образование сильного антициклона над северо-востоком Европы с последующим переходом на юг. В рамках этого антициклона будут циркулировать прохладные воздушные массы арктического происхождения, что приведет к заметному понижению температуры, особенно заметному в восточных и северных регионах Украины. Здесь ночью температура может опуститься до заморозков, а днем воздух прогреется лишь до +13...+16 °С, при этом вероятность осадков будет минимальной.

Что ожидать во второй половине месяца

С 18-20 октября ожидается некоторое повышение температуры и снижение атмосферного давления, что увеличит вероятность дождей и облачность. Первый снег в октябре маловероятен, за исключением горных районов Карпат.

Во второй половине месяца ожидается бабье лето, но его длительность предсказать сложно. Средняя температура воздуха за месяц будет варьироваться от +7 до +13 °С по стране, что на 1–2 °С выше обычного. Более теплой погоды стоит ждать на западе и юго-западе, в то время как на Севере Левобережья и на крайнем востоке отклонение от нормы составит лишь +0,5...+0,9 °С.

Карта погоды. Фото: скриншот

Что говорят в Укргидрометцентре

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что октябрьские температуры теперь выше, чем 30 лет назад.

Синоптик добавил, что первая половина октября будет не только теплой, но и сухой, при этом большинство осадков ожидается после 15 числа. Заморозки в северных областях возможны лишь к концу месяца. Что касается снега, то в октябре его появление маловероятно, исключением могут быть лишь горные районы Карпат.

Напомним, что первый день октября поприветствует украинцев облачностью, местами кратковременный дождь. Температура воздуха продолжит падать, но в ближайшее время будет еще достаточно тепло.