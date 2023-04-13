В Украине начинает теплеть: в каких областях ожидать улучшения погоды 14 апреля

Ботанический сад имени академика Александра Фомина в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 апреля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. В ряде областей ожидается потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Подробности

На Левобережье, ночью и Киевской области будет небольшой дождь. В восточных областях, днем также в Закарпатье и в Карпатах — умеренные дожди. Синоптики рассказали, что на остальной территории Украины без существенных осадков.

В западных, юго-западных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°, днем 10-15°, в южной и западной частях 13-18°, в Закарпатье до 22°. В Карпатах ожидается ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 9-14° тепла.

Прогноз погоды на 14 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики рассказали, что будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, а днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

По области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°;

в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

13-17 апреля на Верхнем Днепре будет продолжаться рост уровней воды на 0,1-0,3 м за сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения, обтоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов водами Днепра и Сожа в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области. Объявлен третий уровень опасности.



13-14 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий и начальное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде. Объявлен второй уровень опасности.



13-14 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, ожидается затопление пойменных территорий и возможное начальное затопление низких участков в ряде приречных населенных пунктов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областей. Объявлен второй уровень опасности.

13-17 апреля на Десне в пределах Черниговской области продлится рост уровней воды на 2-20 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы, территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском районе Черниговской области. Синоптики подчеркнули, что возможно начальное затопление приусадебных участков и отдельных домов в Новгород-Северском (Зайцево) и Корюковском (Загребелье) районах Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.

В Чернигове возможно затопление территорий городского пляжа "Золотой берег", садово-дачной застройки, дорог на пойме. Объявлен первый уровень опасности.

На реке Снов будет затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.

Прогноз погоды на 14 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная опасность

Синоптики рассказали, что значительная снеголавинная опасность третьего уровня удерживается в течение 12-13 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Прогноз погоды на 14 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 16 апреля христиане восточного обряда будут отмечать большой праздник – Пасху. Синоптики рассказали, какой будет погода всю Страстную неделю. В Укргидрометцентре говорят, что будет тепло, правда, кое-где будет дождь.

Также мы писали, что народные синоптики рассказывали, что погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грозит гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.