В Україні починає теплішати: в яких областях очікувати покращення погоди 14 квітня

Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У низці областей очікується потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

На Лівобережжі, вночі і в Київській області буде невеликий дощ. У східних областях, вдень також на Закарпатті та в Карпатах — помірні дощі. Синоптики розповіли, що на решті території України без істотних опадів.

У західних, південно-західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°, у південній та західній частинах 13-18°, на Закарпатті до 22°. У Карпатах очікується вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 9-14° тепла.

Прогноз погоди на 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, а вдень — без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°;

у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

13-17 квітня на Верхньому Дніпрі продовжуватиметься ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено третій рівень небезпеки.



13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. Оголошено другий рівень небезпеки.



13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, очікується затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Оголошено другий рівень небезпеки.

13-17 квітня на Десні в межах Чернігівської області триватиме ріст рівнів води на 2-20 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області. Синоптики наголосили, що можливе початкове затоплення присадибних ділянок та окремих будинків у Новгород-Сіверському (с.Зайцеве) і Корюківському (с.Загребелля) районах Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.

У місті Чернігів можливе затоплення територій міського пляжу "Золотий берег", садово-дачної забудови, доріг на заплаві. Оголошено перший рівень небезпеки.

На річці Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.

Прогноз погоди на 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна небезпека

Синоптики розповіли, що значна сніголавинна небезпека третього рівня утримується протягом 12-13 квітня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Прогноз погоди на 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 16 квітня християни східного обряду відзначатимуть велике свято — Великдень. Синоптики розповіли, якою буде погода весь Страсний тиждень. В Укргідрометцентрі кажуть, що буде тепло, щоправда, подекуди дощитиме.

Також ми писали, що народні синоптики розповідали, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України.