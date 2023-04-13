Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Україні починає теплішати: в яких областях очікувати покращення погоди завтра arrow

В Україні починає теплішати: в яких областях очікувати покращення погоди завтра

13 квітня 2023 15:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Україні починає теплішати: в яких областях очікувати покращення погоди 14 квітня
Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 14 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У низці областей очікується потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Деталі

На Лівобережжі, вночі і в Київській області буде невеликий дощ. У східних областях, вдень також на Закарпатті та в Карпатах — помірні дощі. Синоптики розповіли, що на решті території України без істотних опадів.

У західних, південно-західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°, у південній та західній частинах 13-18°, на Закарпатті до 22°. У Карпатах очікується вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 9-14° тепла.

Погода 14 апреля
Прогноз погоди на 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, а вдень — без істотних опадів. 

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°;
  • у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

13-17 квітня на Верхньому Дніпрі продовжуватиметься ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено третій рівень небезпеки. 

13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. Оголошено другий рівень небезпеки.

13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, очікується затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Оголошено другий рівень небезпеки. 

13-17 квітня на Десні в межах Чернігівської області триватиме ріст рівнів води на 2-20 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області. Синоптики наголосили, що можливе початкове затоплення присадибних ділянок та окремих будинків у Новгород-Сіверському (с.Зайцеве) і Корюківському (с.Загребелля) районах Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки. 

У місті Чернігів можливе затоплення територій міського пляжу "Золотий берег", садово-дачної забудови, доріг на заплаві. Оголошено перший рівень небезпеки. 

На річці Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки. 

Погода 14 апреля
Прогноз погоди на 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна небезпека

Синоптики розповіли, що значна сніголавинна небезпека третього рівня утримується протягом 12-13 квітня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей. 

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Погода 14 апреля
Прогноз погоди на 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 16 квітня християни східного обряду відзначатимуть велике свято — Великдень. Синоптики розповіли, якою буде погода весь Страсний тиждень. В Укргідрометцентрі кажуть, що буде тепло, щоправда, подекуди дощитиме. 

Також ми писали, що народні синоптики розповідали, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB