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Чистий четвер не порадує сонечком: Україну заллють дощі та вкриють тумани

13 квітня 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Яка погода буде в Україні 13 квітня
Дощі в Києві. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 13 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. На Заході країни очікується туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

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По всій Україні, крім західних областей буде невеликий дощ. У східних, вночі, й у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується помірний дощ.

Синоптики розповіли, що у західних областях вночі та вранці місцями туман.

У Києві та області спостерігатиметься помірний дощ.

Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла (в Карпатах близько 0°); вдень 10-15° тепла.

Прогноз погоди на 13 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на сьогодні, 13 квітня, в Україні дощову погоду, але у західних областях буде сухо.

На сході та північному сході інтенсивні дощі, а саме на Сумщині, Полтавщині. В інших областях України дощі пройдуть періодичні, незначні.

У західних областях переважатиме суха погода, лише на Хмельниччині та Рівненщині можливий невеликий дощ.

Прогноз погоди в Україні 13 квітня. Фото: Meteopost.com

Нагадаємо, що народні синоптики розповідали, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України. 

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