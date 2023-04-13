Яка погода буде в Україні 13 квітня

Чистий четвер не порадує сонечком: Україну заллють дощі та вкриють тумани
Сьогодні, 13 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. На Заході країни очікується туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
По всій Україні, крім західних областей буде невеликий дощ. У східних, вночі, й у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується помірний дощ.
Синоптики розповіли, що у західних областях вночі та вранці місцями туман.
У Києві та області спостерігатиметься помірний дощ.
Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла (в Карпатах близько 0°); вдень 10-15° тепла.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на сьогодні, 13 квітня, в Україні дощову погоду, але у західних областях буде сухо.
На сході та північному сході інтенсивні дощі, а саме на Сумщині, Полтавщині. В інших областях України дощі пройдуть періодичні, незначні.
У західних областях переважатиме суха погода, лише на Хмельниччині та Рівненщині можливий невеликий дощ.
Нагадаємо, що народні синоптики розповідали, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України.