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Чистый четверг не порадует солнышком: Украину зальют дожди и укроют туманы

13 апреля 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая погода будет в Украине 13 апреля
Дожди в Киеве. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 13 апреля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. На Западе ожидается туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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По всей Украине кроме западных областей будет небольшой дождь. В восточных, ночью и в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается умеренный дождь.

Синоптики рассказали, что в западных областях ночью и утром местами туман.

В Киеве и области будет идти умеренный дождь.

Температура ночью 5-10 °, в западных областях 1-6 ° тепла (в Карпатах около 0°); днем 10-15° тепла.

Прогноз погоды на 13 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует сегодня, 13 апреля, в Украине дождливую погоду, но в западных областях будет сухо.

На востоке и северо-востоке интенсивные дожди, а именно на Сумщине, Полтавщине. В других областях дожди пройдут периодические, незначительные.

В западных областях будет преобладать сухая погода, только в Хмельницкой и Ровенской области возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды в Украине 13 апреля. Фото: Meteopost.com

Напомним, что народные синоптики рассказывали, что погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грянет гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.

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