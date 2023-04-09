Прогноз погоди на Великодній тиждень — де дощитиме

Прогноз погоди на Великодній тиждень. Фото: google.com

Погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України.

Про це інформує Наталка Діденко та погодні портали.

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Вербна неділя буде в Україні з дощами — періодичними, часом погримить гроза. У південній частині істотних опадів не очікується.

У більшості областей буде тепло, протягом дня +12+16 градусів, на заході України та місцями на Донеччині й Луганщині +8+12 градусів.

Волинь та Рівненщина вистрибнуть із холоду — там окрема температура завтра, +12+15 градусів.

"У Києві вербовими гілочками будемо відмахувати дощ, а пухнастими вербовими котиками лякати грозу — не забудьте парасолі", — написала Наталя Діденко.

Температура повітря буде стриманою, але комфортною, +12, +13 градусів. Відчутне потепління, навіть у західних перемерзлих областях, дружно рушить в Україні з 13-14 квітня, якраз перед Великоднем.

Понеділок — 10 квітня

У понеділок температура в Україні сягатиме від 3 до 14 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:

Закарпаття

Тернопіль

Житомир

Черкаси

Кропивницький

Вінниця

Вівторок — 11 квітня

У вівторок температура в Україні сягатиме від 9 до 13 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:

Дніпро

Запоріжжя

Миколаїв

Херсон

Кропивницький

Одеса

Середа — 12 квітня

У середу температура в Україні сягатиме від 6 до 14 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:

Київ

Луцьк

Львів

Суми

Харків

Хмельницький

Полтава

Чистий четвер — 13 квітня

У четвер температура в Україні сягатиме від 9 до 14 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:

Кропивницький

Дніпро

Луганськ

Донецьк

Страсна п'ятниця — 14 квітня

У п'ятницю температура в Україні сягатиме від 7 до 17 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:

Харків

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Велика субота — 15 квітня

У суботу температура в Україні сягатиме від 2 до 19 градусів тепла. Опадів не передбачується, але ймовірність близько 50%.

Великдень — 16 квітня

У неділю температура в Україні сягатиме від 0 до 15 градусів тепла. Опадів не передбачається, але ймовірність близько 60%.

Нагадаємо, що квітень почався не з сонячної погоди, але нещодавно кияни мали можливість насолоджуватися по-справжньому теплим вечором. Особливо чарівним був захід сонця, який розфарбував небо у гарний помаранчевий колір.