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Прогноз погоди на Великодній тиждень: синоптики розповіли, в яких областях буде найхолодніше

9 квітня 2023 21:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на Великодній тиждень — де дощитиме
Прогноз погоди на Великодній тиждень. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України. 

Про це інформує Наталка Діденко та погодні портали.

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Прогноз погоди від Наталії Діденко

Вербна неділя буде в Україні з дощами — періодичними, часом погримить гроза. У південній частині істотних опадів не очікується.

У більшості областей буде тепло, протягом дня +12+16 градусів, на заході України та місцями на Донеччині й Луганщині +8+12 градусів.

Волинь та Рівненщина вистрибнуть із холоду — там окрема температура завтра, +12+15 градусів.

"У Києві вербовими гілочками будемо відмахувати дощ, а пухнастими вербовими котиками лякати грозу — не забудьте парасолі", — написала Наталя Діденко.

Температура повітря буде стриманою, але комфортною, +12, +13 градусів. Відчутне потепління, навіть у західних перемерзлих областях, дружно рушить в Україні з 13-14 квітня, якраз перед Великоднем.

Понеділок — 10 квітня

У понеділок температура в Україні сягатиме від 3 до 14 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:

  • Закарпаття
  • Тернопіль
  • Житомир
  • Черкаси
  • Кропивницький
  • Вінниця

погода

Вівторок — 11 квітня

У вівторок температура в Україні сягатиме від 9 до 13 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:

  • Дніпро
  • Запоріжжя
  • Миколаїв
  • Херсон
  • Кропивницький
  • Одеса

погода

Середа — 12 квітня

У середу температура в Україні сягатиме від 6 до 14 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:

  • Київ
  • Луцьк
  • Львів
  • Суми
  • Харків
  • Хмельницький
  • Полтава

погода

Чистий четвер — 13 квітня

У четвер температура в Україні сягатиме від 9 до 14 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:

  • Кропивницький
  • Дніпро
  • Луганськ
  • Донецьк

погода

Страсна п'ятниця — 14 квітня

У п'ятницю температура в Україні сягатиме від 7 до 17 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:

  • Харків
  • Луганськ
  • Донецьк
  • Запоріжжя

погода

Велика субота — 15 квітня

У суботу температура в Україні сягатиме від 2 до 19 градусів тепла.  Опадів не передбачується, але ймовірність близько 50%.

погода

Великдень — 16 квітня

У неділю температура в Україні сягатиме від 0 до 15 градусів тепла.  Опадів не передбачається, але ймовірність близько 60%.

погода

Нагадаємо, що квітень почався не з сонячної погоди, але нещодавно кияни мали можливість насолоджуватися по-справжньому теплим вечором. Особливо чарівним був захід сонця, який розфарбував небо у гарний помаранчевий колір.

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