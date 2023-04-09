Прогноз погоди на Великодній тиждень — де дощитиме

Прогноз погоди на Великодній тиждень: синоптики розповіли, в яких областях буде найхолодніше
Погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України.
Про це інформує Наталка Діденко та погодні портали.
Прогноз погоди від Наталії Діденко
Вербна неділя буде в Україні з дощами — періодичними, часом погримить гроза. У південній частині істотних опадів не очікується.
У більшості областей буде тепло, протягом дня +12+16 градусів, на заході України та місцями на Донеччині й Луганщині +8+12 градусів.
Волинь та Рівненщина вистрибнуть із холоду — там окрема температура завтра, +12+15 градусів.
"У Києві вербовими гілочками будемо відмахувати дощ, а пухнастими вербовими котиками лякати грозу — не забудьте парасолі", — написала Наталя Діденко.
Температура повітря буде стриманою, але комфортною, +12, +13 градусів. Відчутне потепління, навіть у західних перемерзлих областях, дружно рушить в Україні з 13-14 квітня, якраз перед Великоднем.
Понеділок — 10 квітня
У понеділок температура в Україні сягатиме від 3 до 14 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:
- Закарпаття
- Тернопіль
- Житомир
- Черкаси
- Кропивницький
- Вінниця
Вівторок — 11 квітня
У вівторок температура в Україні сягатиме від 9 до 13 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:
- Дніпро
- Запоріжжя
- Миколаїв
- Херсон
- Кропивницький
- Одеса
Середа — 12 квітня
У середу температура в Україні сягатиме від 6 до 14 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:
- Київ
- Луцьк
- Львів
- Суми
- Харків
- Хмельницький
- Полтава
Чистий четвер — 13 квітня
У четвер температура в Україні сягатиме від 9 до 14 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:
- Кропивницький
- Дніпро
- Луганськ
- Донецьк
Страсна п'ятниця — 14 квітня
У п'ятницю температура в Україні сягатиме від 7 до 17 градусів тепла. В деяких областях очікується дощ:
- Харків
- Луганськ
- Донецьк
- Запоріжжя
Велика субота — 15 квітня
У суботу температура в Україні сягатиме від 2 до 19 градусів тепла. Опадів не передбачується, але ймовірність близько 50%.
Великдень — 16 квітня
У неділю температура в Україні сягатиме від 0 до 15 градусів тепла. Опадів не передбачається, але ймовірність близько 60%.
Нагадаємо, що квітень почався не з сонячної погоди, але нещодавно кияни мали можливість насолоджуватися по-справжньому теплим вечором. Особливо чарівним був захід сонця, який розфарбував небо у гарний помаранчевий колір.